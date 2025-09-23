मनोरंजन

Gajraj Rao Jolly LLB3 : गजराज राव का सीमा बिस्वास के साथ है खास रिश्ता, एक्टर ने खोले 35 साल पुराने राज

गजराज राव ने सीमा बिस्वास संग 35 साल पुराने रिश्ते को किया याद
Sep 23, 2025
नई दिल्ली: अपने कॉमेडी सीन्स और हाजिर जवाबी के लिए फेमस एक्टर गजराज राव को कौन नहीं जानता। एक्टर की फिल्म जॉली एलएलबी-3 हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और छप्परफाड़ कमाई कर रही है। फिल्म की हर तरफ तारीफ हो रही है, लेकिन अब एक्टर ने सोशल मीडिया पर पहली बार अपनी फिल्म और एक्ट्रेस सीमा बिस्वास को लेकर अपना प्यारा अनुभव शेयर किया है।

एक्टर गजराज राव ने बताया कि कैसे उनका और सीमा बिस्वास का रिश्ता खास है और आज भी दोनों सेट पर काम के वक्त बेहतरीन अनुभव शेयर करते हैं।

गजराज राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सीमा बिस्वास के साथ फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने बताया कि 35 साल पहले सीमा बिस्वास को पहली बार देखा गया था और वे उनके काम करने के तरीके से बहुत प्रभावित हुए थे। एक्टर ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, ''35 साल पहले दिल्ली के रंगमंच पर सीमा बिस्वास को देखा था, उनका हर नाटक देखने वालों पर जादुई असर डालता है। उस वक्त मैं नौसिखिया था और मंच पर हिमानी शिवपुरी, सीमा और गोविंद नामदेव को देखना मेरे लिए जादुई अनुभव से कम नहीं था।"

एक्टर ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्हें बैंडिट क्वीन में सीमा के साथ काम करने का मौका मिला। रोल छोटा था, लेकिन फिर भी वो फिल्म मेरे लिए माइलस्टोन बन गई। आज एक बार फिर सीमा जी के साथ जॉली एलएलबी-3 में काम करने का मौका मिला, उनके साथ काम करने का अनुभव इतने सालों बाद भी शानदार रहा। इतना ही नहीं पोस्ट में एक्टर ने अपने करियर और सीमा बिस्वास की अद्भुत एक्टिंग की तारीफ की है।

गजराज राव के पोस्ट को फैंस भी पसंद कर रहे हैं और सीमा और उनकी अद्भुत करियर यात्रा की तारीफ कर रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, "क्या बात है गजराज भाई। आपकी यात्रा को भी तो हमने करीब से देखा है।"

दूसरे यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा, ''आप दोनों अपने अभिनय में माहिर हैं, वाकई कमाल की फिल्म है। परिवार के साथ जरूर देखें।''

 

