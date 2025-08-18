गजराज राव ने गुलजार को दी जन्मदिन की बधाई, बोले- 'वो गुल नहीं, उनकी खुशबू हैं'

मुंबई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। एक्टर गजराज राव सोशल मीडिया पर अक्सर एक से बढ़कर एक किस्से-कहानियां या अन्य पोस्ट प्रशंसकों के साथ शेयर करते रहते हैं। उन्होंने एक खास कविता के जरिए गीतकार गुलजार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

गीतकार, लेखक और फिल्मकार गुलजार को उनके जन्मदिन पर काव्यात्मक अंदाज में शुभकामनाएं दीं। गजराज ने गीतकार गुलजार की प्रशंसा पोस्ट के जरिए की। उन्होंने एक कविता के जरिए गुलजार के लफ्जों और सिनेमा के उनके जीवन पर प्रभाव को बयां किया। गजराज ने यह भी बताया कि गुलजार साहब के खूबसूरत लफ्जों ने उनकी जिंदगी में अहम भूमिका निभाई।

गजराज ने इंस्टाग्राम पर गुलजार के साथ अपनी एक तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “गुलजार साहब, गुल नहीं… उनकी खुशबू हैं और ये खुशबू अपनी ताजगी के साथ दशकों से हमारे बीच है। खूबसूरत लफ्जों ने उनकी बनाई बेमिसाल फिल्मों ने उन्हें शोहरत दी। लेकिन, हमें जिंदगी दी।”

गजराज ने गुलजार के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए आगे लिखा, “ गुलजार साहब की लेखनी ने हमें लिखने-पढ़ने, देखने-समझने की थोड़ी बहुत तमीज दी। उनकी किताबें और उनका सिनेमा हमारे नसीब का हिस्सा हैं। हम कितने खुशकिस्मत हैं। हर बात के लिए शुक्रिया, गुलजार साहब। आपको सालगिरह मुबारक हो।”

गजराज राव के बारे में बता दें कि उनकी गिनती इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर्स में की जाती है, उनके सहज अभिनय शैली की छाप कई फिल्मों में देखने को मिलती है। साल 1994 में शेखर कपूर की फिल्म 'बैंडिट क्वीन' में एक छोटी सी भूमिका के साथ उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और इसके बाद कई फिल्मों और वेब-सीरीज में नजर आए।

‘बधाई हो’ में उनकी भूमिका को खूब सराहना मिली, जहां उन्होंने आयुष्मान खुराना के पिता का किरदार निभाया था। इसके अलावा, ‘शुभ मंगल सावधान’, 'भोला’, 'सत्यप्रेम की कथा' और ‘मेड इन चाइना’, 'ब्लैकमेल' जैसी फिल्मों में उनके किरदारों ने दर्शकों को प्रभावित किया।

--आईएएनएस

