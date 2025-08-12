‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ के 5 साल पूरे, शरण शर्मा बोले- 'कहानी बेहद खास'

मुंबई, 12 अगस्त (आईएएनएस)। फिल्म ‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ को रिलीज हुए 5 साल पूरे हो गए हैं। निर्देशक शरण शर्मा ने फिल्म अपने दिल के करीब बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़ी एक सीन की तस्वीर को पोस्ट करते हुए बताया कि यह कहानी हमेशा उनके लिए खास रहेगी।

निर्देशक ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर को शेयर किया, जिसमें अभिनेत्री जान्हवी कपूर दौड़ती नजर आ रही हैं, जबकि अभिनेता पंकज त्रिपाठी साइकिल पर उनके पीछे हैं। यह तस्वीर फिल्म का एक यादगार सीन है। शरण ने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, “‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ के 5 साल पूरे... यह कहानी मेरे दिल में हमेशा खास रहेगी। इसकी यादें मुझे खुशी देती हैं। मासूमियत भरे पल, मेहनती और ईमानदार कलाकारों और क्रू का साथ, जो बिना किसी अहंकार के पैशन के साथ काम कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे कोई स्टूडेंट फिल्म बना रहा हो। हमें ऐसे निर्माताओं का साथ मिला, जिन्हें हमारी कहानी और हम पर पूरा भरोसा था। इस सफर का हिस्सा रहे सभी लोगों का मैं हमेशा आभारी रहूंगा।”

‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ साल 2020 में रिलीज हुई थी। यह न केवल एक महिला पायलट की उपलब्धियों को दिखाती है, बल्कि जेंडर संबंधित भेदभाव को तोड़ने और सपनों को पूरा करने की कहानी को भी खूबसूरती से बयां करती है। यह फिल्म भारतीय वायुसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट गुंजन सक्सेना की वास्तविक कहानी पर आधारित है, जिन्होंने सन 1999 के कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

फिल्म में जान्हवी कपूर ने गुंजन सक्सेना का किरदार निभाया था, जबकि पंकज त्रिपाठी उनके पिता के रोल में थे। फिल्म में गुंजन के संघर्ष, साहस और देशभक्ति को दिखाया गया है।

शरण शर्मा के निर्देशन में बनी 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस और जी स्टूडियोज ने मिलकर किया है। फिल्म में जान्हवी कपूर और पंकज त्रिपाठी के साथ अंगद बेदी भी अहम भूमिका में हैं।

--आईएएनएस

एमटी/केआर