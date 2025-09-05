'गईल जबसे मिल के' गाने पर डांस करते नजर आए खेसारी लाल यादव, शेयर किया वीडियो

मुंबई, 4 सितंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव अभिनय के साथ-साथ गायिकी की वजह से दर्शकों के बीच खासी पहचान रखते हैं। उनकी गायकी ने ही उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री की मेगास्टार बना दिया है। खोसारी लाल यादव सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है।

खेसारी लाल यादव ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह 'गईल जबसे मिल के' गाने पर शानदार डांस करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने वीडियो को कैप्शन दिया, "गईल जबसे मिल के।"

अभिनेता के इस वीडियो को देखकर फैंस गाने को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। वे कमेंट सेक्शन में कई तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

गौरतलब है कि इस गाने को खुद खेसारी लाल यादव ने गाया है, इसके बोल कृष्णा बेदर्दी ने लिखे हैं, और कंपोज केआरके यादव ने किया है। वहीं, डायरेक्ट और कोरियोग्राफ लक्की विश्वकर्मा ने किया है।

गाने में अभिनेता के साथ अभिनेत्री स्वाती पांडे नजर आ रही हैं। फैंस दोनों की केमिस्ट्री को बेहद पसंद कर रहे हैं और एक दिन में गाने को 1,027,915 व्यू मिल चुके हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में उनका नया गाना 'जान बाड़ा बबुआ' रिलीज हुआ था। इससे पहले मई में उनकी फिल्म 'गॉडफादर'' रिलीज हुई थी। दमदार एक्शन, शानदार डायलॉग डिलीवरी और स्टाइलिश अंदाज के साथ फिल्म प्रशंसकों को काफी पसंद आई थी।

निर्देशक पराग पाटिल ने फिल्म में सामाजिक मुद्दों को आधुनिक अंदाज में पेश किया है। कहानी प्राण ने लिखी है, जो पारिवारिक मूल्यों, सामाजिक चुनौतियों और एक आम इंसान के संघर्ष को दर्शाती है। फिल्म में खेसारीलाल यादव और यामिनी सिंह के अलावा आस्था सिंह, संजय पांडे, विनोद मिश्रा, जे. नीलम, निशा तिवारी और सुबोध सेठ जैसे कलाकार अहम किरदारों में नजर आए थे।

अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो उनकी फिल्म 'श्री 420' छठ पूजा के पावन अवसर पर रिलीज होगी। इस बात की जानकारी अभिनेता ने खुद एक पोस्ट के जरिए दी थी।

मैड मूवीज बैनर तले इस फिल्म का निर्माण मधु शर्मा और समीर अफताब कर रहे हैं। वहीं, इसके निर्देशक प्रवीण कुमार गुदुरी हैं। सह-निर्माता अंशुमन सिंह हैं। फिल्म को संगीत कृष्णा बेदर्दी ने दिया है। वहीं, लिरिक्स प्यारे लाल यादव और कृष्णा बेदर्दी ने दिए हैं और एडिटिंग गुर्जेंट सिंह ने की है।

--आईएएनएस

एनएस/जीकेटी