गौहर खान की बहन निगार के लिए जन्मदिन की विशेष शुभकामना, 'तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती'

मुंबई, 2 मई (आईएएनएस) अभिनेत्री गौहर खान ने शनिवार को अपनी बहन निगार खान के जन्मदिन पर उन्हें विशेष शुभकामना संदेश लिखा।

भावुक गौहर खान ने बताया कि मुंबई में निगार के साथ बिताए समय में उन्हें जो भी मस्ती करने का मौका मिलता था, उसकी उन्हें बहुत याद आती है।

'बिग बॉस 7' की कंटेस्टेंट ने इंस्टाग्राम हैंडल पर निगार के साथ कुछ अनदेखे पलों का वीडियो मोंटाज पोस्ट करते हुए लिखा, "मेरी प्यारी निक्स! मुझे नहीं पता कि मैं मुंबई में तुम्हारे बिना कैसे रहती हूं। जब भी मैं गाड़ी चलाती हूं, मुझे हमारी छिछोरा-गेड़ी की राइड्स याद आती हैं, जब भी मैं पानी पूरी खाती हूं, मुझे लगता है कि तुम मेरे बगल में हो, जब भी मैं किसी से झगड़ती हूं, मुझे याद आता है कि तुम कितनी बेबाकी से बात करती थी और मुझे प्रेरणा मिलती थी, हाहाहा।"

उन्होंने कहा, "जब भी मैं शॉपिंग करती हूं, मुझे याद आता है कि मेरी दोस्त वहां से क्या-क्या खरीदती, जब भी मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाती हूं, मुझे याद आता है कि हम बिल देने के लिए कैसे लड़ते थे, हाहाहा। मैं सोच भी नहीं सकती कि टीनएज में हम हर समय कैसे झगड़ते रहते थे, और उसके बाद मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती।"

उन्होंने अपनी बड़ी बहन पर और भी प्यार बरसाते हुए कहा, "मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लिखते समय मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे बारे में सोचते ही मेरा दिल भावनाओं से भर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सबसे बेहतरीन भाई-बहन मिले हैं, लेकिन किसने सोचा होगा कि तुम भौगोलिक दृष्टि से मुझसे सबसे दूर हो। मेरी उस मेहनती बहन को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, जिसके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अल्लाह तुम्हें हमेशा आफियत और हिफाजत में रखे। आमीन। जरा सोचो, अमेरिकी हवा में मेरी आवाज तुम्हारे लिए दिनभर जन्मदिन की शुभकामनाएं गा रही हो।"

बता दें कि निगार टेलीविजन उद्योग में एक प्रमुख नाम रही हैं, जिन्हें 'मैं ना भूलूंगी', 'साजन घर जाना है' और 'एक लड़की अंजानी सी' जैसे शो के लिए जाना जाता है।

2015 में उन्होंने अपने लंबे समय के प्रेमी और पाकिस्तानी व्यवसायी खय्याम शेख से शादी की और दुबई में रहने लगीं।

--आईएएनएस

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