'गंगा मईया की बेटियां' में शीजान खान ने किया खतरनाक बाइक स्टंट, कहा- 'जोखिम भरा था, लेकिन मजा आया'

मुंबई, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। टीवी की दुनिया में स्टंट और एक्शन सीक्वेंस अक्सर पर्दे पर जितने रोमांचक दिखते हैं, उतने ही खतरनाक और चुनौतीपूर्ण होते हैं। कलाकारों को इनके लिए काफी तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा ही अनुभव टीवी एक्टर शीजान खान ने आईएएनएस संग साझा किया, जिन्होंने 'गंगा मईया की बेटियां' शो के लिए जोखिमभरा फायर सीक्वेंस किया।

उन्होंने इस पूरे शूट को अपने करियर का यादगार, लेकिन चुनौतीपूर्ण अनुभव बताया।

आईएएनएस से बात करते हुए शीजान खान ने कहा, "जब मुझे पहली बार इस सीन के बारे में बताया गया, तो मेरे मन में कई सवाल उठे। मुझे अंदाजा था कि यह सीन आसान नहीं होगा और इसमें काफी तैयारी लगेगी। लेकिन, मेरी यह सोच तब बदल गई, जब शूटिंग शुरू हुई। ठंड का मौसम था, करीब 9 डिग्री सेल्सियस था, और उसी ठंड में आग की तपन मुझे उल्टा सुकून दे रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सीन शूट करना इतना अच्छा होगा।"

उन्होंने कहा, ''फायर सीक्वेंस के बाद अगली चुनौती बाइक स्टंट थी, जिसे सुनकर मैं उत्साहित भी था, लेकिन थोड़ा नर्वस भी था। शूट के सेट पर मौजूद हर किसी को विश्वास था कि मैं यह कर सकता हूं। टीम ने मुझे बाइक स्टंट करने के लिए कहा, जो प्रोमो में दिखाई देता है। आमतौर पर ऐसे स्टंट्स बॉडी डबल से करवाए जाते हैं, पर मैंने यह स्टंट पूरी तरह खुद करने का फैसला लिया।''

उन्होंने कहा, ''यह मेरे जीवन के सबसे अच्छे शूटिंग दिनों में से एक था। मजेदार था, लेकिन मुश्किल भी जरूर था।''

शीजान खान ने कहा, ''सबसे ज्यादा चिंता एक्ट्रेस अमनदीप को लेकर थी, जो इस सीन में मेरे साथ थीं। उनकी साड़ी किसी भी वक्त आग पकड़ सकती थी, इसलिए पूरे सेट पर एहतियात बरती जा रही थी। वह भी स्वाभाविक रूप से घबराई हुई थीं, पर टीम ने उन्हें सुरक्षित महसूस करवाया। आग से घिरे एक पूरे माहौल को स्क्रीन पर दिखाना आसान नहीं होता, और इसमें समय भी लगता है। लेकिन एक बार सब सेट हो गया, तो शूट आसानी से और बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता गया।''

शीजान खान ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि भगवान की कृपा से किसी को कोई चोट नहीं आई और शूट पूरी तरह सफल रहा।

उन्होंने बताया कि यह सीक्वेंस लगातार तीन दिनों की मेहनत के बाद पूरा हुआ। इस दौरान सुरक्षा टीम और एक्शन डायरेक्टर ने हर छोटे-बड़े कदम पर नजर रखी ताकि किसी भी तरह का हादसा न हो। सेट पर मौजूद सभी लोग पूरी तरह सावधान थे।

'गंगा मईया की बेटियां' रोजाना जी टीवी पर प्रसारित होता है।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम