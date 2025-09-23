मनोरंजन

‘गंगा माई की बेटियां’ स्टार इंदिरा कृष्णन ने कहा, 'मैं भूमिकाओं को लेकर बेहद सेलेक्टिव हूं'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 23, 2025, 11:20 AM

मुंबई, 23 सितंबर (आईएएनएस)। जी टीवी पर एक नया शो शुरू हो गया है, इसका नाम 'गंगा माई की बेटियां' है। शो में बनारस, वहां की संस्कृति और घाटों को दिखाया जा रहा है। इस सीरियल में अभिनेत्री इंदिरा कृष्णन अहम किरदार में हैं।

वह लंबे अंतराल के बाद टीवी, खासकर जी टीवी, पर वापसी कर रही हैं। इंदिरा ने बताया कि अब वो अपने किरदारों को बड़ा ही सोच-समझकर चुनती हैं।

इंदिरा ने कहा, "जी टीवी ने हमेशा मेरे दिल में एक खास जगह बनाई है। चैनल के साथ मेरा सफर 'मंजिलें अपनी-अपनी' से शुरू हुआ और बाद में 'अफसर बिटिया' के साथ जारी रहा। इतने लंबे अंतराल के बाद वापसी करना वाकई घर वापसी जैसा लगता है।"

उन्होंने आगे कहा, "पिछले कुछ वर्षों में मैं अपनी भूमिकाओं को लेकर बेहद सेलेक्टिव रही हूं, क्योंकि मेरा मानना ​​है कि हर किरदार को दर्शकों पर एक अमिट छाप छोड़नी चाहिए।"

इस सीरियल में इंदिरा सिद्धांत की मां, दुर्गावती की भूमिका निभा रही हैं। वह सीरियल में एक दमदार महिला साहूकार के रोल में दिखाई दे रही हैं। वह अपने फैसलों पर अडिग रहती है। वह गलत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती है। भले ही इसके चलते उनके बच्चों की खुशियां ही दांव पर क्यों न लगी हों।

इंदिरा ने बताया, "'गंगा माई की बेटियां' में दुर्गावती की जिस बात ने मुझे आकर्षित किया, वह है उनकी शक्ति, जटिलता और उनके कई रूप। एक ओर, वह पुरुष-प्रधान दुनिया में दमदार, निडर और धार्मिक हैं। दूसरी ओर, वह एक ममतामयी है। वह बच्चों के पालन-पोषण करने के साथ ही परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाती है। इस तरह के आला दर्जे के चरित्र को निभाना मेरे लिए बतौर अभिनेत्री चुनौती और खुशी दोनों है। इसे मैं दर्शकों के सामने पेश करने के लिए उत्साहित हूं।"

'गंगा माई की बेटियां' सीरियल में एक मां, उसकी ममता, और उसकी बेटियों के बीच के अटूट बंधन की मार्मिक कहानी है। सीरियल में उनके अलावा शेजान खान, सृष्टि जैन, अमनदीप सिद्धू, और वैष्णवी प्रजापति भी हैं। इसका प्रीमियर 22 सितंबर को जीटीवी पर हुआ।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...