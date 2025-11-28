'गंगा माई की बेटियां' में स्नेहा करेगी दुर्गावती का सामना, अमनदीप सिद्धू ने बताया शो का अहम ट्विस्ट

मुंबई, 28 नवंबर (आईएएनएस)। टीवी शो 'गंगा माई की बेटियां' अपनी शानदार कहानी और मजबूत महिला किरदारों के चलते दर्शकों के बीच खासा लोकप्रिय है। यह शो पारिवारिक रिश्तों, संघर्ष और महिला सशक्तीकरण की भावनाओं के इर्द-गिर्द घूमता है। यह शो दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है। अब इस शो में एक बड़ा और रोमांचक मोड़ आने वाला है, जो कहानी को नए स्तर पर ले जाएगा।

अभिनेत्री अमनदीप सिद्धू, जो शो में स्नेहा का किरदार निभा रही हैं, ने इस बदलाव के बारे में आईएएनएस से बात की। उन्होंने कहा, ''यह नया ट्रैक कहानी में एक अहम बदलाव लेकर आएगा। स्नेहा एक निडर और साहसी लड़की है, लेकिन इस कहानी में उसे ऐसे संघर्ष का सामना करना पड़ता है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उसे परिवार की सुरक्षा के लिए दुर्गावती जैसी शक्तिशाली और दबंग महिला का सामना करना होगा।''

उन्होंने कहा, ''इस मोड़ के साथ कहानी में खतरे बढ़ जाएंगे। साथ ही रिश्ते और भी जटिल होते दिखेंगे। हर सीन में भावनाओं की गहराई नजर आएगी, जो दर्शकों को पूरी तरह से कहानी में बांधे रखेगी।''

अमनदीप ने बताया कि इस कहानी के हिस्से की शूटिंग उनके लिए एक अद्भुत अनुभव रही। उन्होंने कहा, ''कहानी में भावनाएं, संघर्ष और रिश्ते बहुत गहरे हैं। पूरी टीम ने इस शो को बनाने में अपना दिल और मेहनत लगाई है, जिसका नतीजा ये है कि दर्शक स्क्रीन से जुड़े रहते हैं। हर सीन में ऐसा महसूस होता है कि कहानी में किसी भी समय नया ट्विस्ट आ सकता है, और यही इसे और रोमांचक बनाता है।''

कहानी के अगले हिस्से में दिखाया जाएगा कि इंदुरानी, जो कि एक चालाक और शातिर है, गंगा माई की जिंदगी पर अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। उसका लक्ष्य उनका घर और ढाबा छीनना है। यह ढाबा सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि गंगा माई और उनकी बेटियों के लिए जीवन रेखा की तरह है। यही कमाई का जरिया है, जिससे गंगा माई अपनी तीन बेटियों को पालती और पढ़ाती हैं। अगर यह ढाबा उनसे छिन गया, तो उनकी जीवन स्थिरता, इज्जत और सपनों की सारी मेहनत खत्म हो जाएगी।

इस समय शो में शुभांगी लाटकर गंगा माई का किरदार निभा रही हैं, जबकि इंदिरा कृष्णन दुर्गावती की भूमिका में हैं। दुर्गावती के बेटे सिद्धू का किरदार शेजान खान निभा रहे हैं। अमनदीप सिद्धू स्नेहा के रूप में नजर आ रही हैं। इन सभी किरदारों के बीच के रिश्ते और संघर्ष शो को दर्शकों के लिए बेहद रोचक और भावनात्मक बनाते हैं।

'गंगा मां की बेटियां' शो जी टीवी पर प्रसारित होता है।

