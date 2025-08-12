मनोरंजन

Gadar 2 Anniversary News: अनिल शर्मा ने कहा उन्हें पता था ‘गदर-2’ कमाएगी 500 करोड़, पार्ट-3 पर भी दिया अपडेट

गदर-2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर-3 बनाने का ऐलान किया
Aug 12, 2025, 01:02 PM
मुंबई: फिल्म ‘गदर-2’ को रिलीज हुए 2 साल हो गए हैं। ये 2023 में आई ब्लॉकबस्टर मूवी थी, जिसमें सनी देओल, उत्कर्ष शर्मा, और अमीषा पटेल जैसे सितारे थे। 60 करोड़ रुपए में बनी इस फिल्म ने 691 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

फिल्म की एनिवर्सरी पर मूवी के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने आईएएनएस से खास बातचीत की। अनिल ने बताया कि उन्हें पता था कि ये फिल्म 500 करोड़ रुपए कमाएगी।

रिलीज से पहले ही उन्होंने इसके बारे में एक ई-मेल जी स्टूडियो को भेज दिया था। साथ ही उन्होंने इसके पार्ट 3 पर भी हमसे अपडेट साझा किया।

अनिल शर्मा ने बताया कि उन्हें पता था फिल्म सुपरहिट होगी। निर्देशक ने कहा, 'गदर' बहुत बड़ी हिट थी। लेकिन ‘गदर 2’ पहले दिन से ही बड़ी सफलता हासिल करने में कामयाब रही। दरअसल, 2 अगस्त को मैंने जी को एक ईमेल भेजा था जिसमें भविष्यवाणी की गई थी कि फिल्म 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। ये तो एडवांस बुकिंग शुरू होने से पहले ही हो गया था।

मूवी बनाने का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा क्या था? इसका जवाब देते हुए फिल्मकार ने कहा, "मेरे लिए चुनौती 'गदर 1' की कहानी को आगे बढ़ाने का तरीका ढूंढ़ना था। हमने इस पर सोचने में काफी समय बिताया। लेकिन जब कहानी आखिरकार तैयार हुई, तो इंतजार सार्थक रहा। सबसे बेहतरीन चीजों में से एक यह थी कि 'गदर' में बच्चे का किरदार निभाने वाले उत्कर्ष 'गदर 2' में एक वयस्क के रूप में वापसी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह दुनिया में पहली बार होगा जब कोई बाल कलाकार बड़ा होकर उसी भूमिका को दोहरा रहा हो।"

अनिल शर्मा ने 'गदर-3' पर भी अपडेट दी। उन्होंने कहा, "हम गदर 3 जरूर बना रहे हैं। कहानी आगे भी जारी रहेगी। गदर और गदर 2 दोनों की सफलता से पता चलता है कि इसकी कहानी और किरदार लोगों के दिलों में खास जगह रखते हैं और यह तीसरे भाग में भी जारी रहेगा।"

 

