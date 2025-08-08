मनोरंजन

'गोड्डे गोड्डे चा 2' में एमी विर्क की एंट्री, एक्टर बोले- कॉमेडी के साथ खास मैसेज वाली है यह फिल्म

Aug 08, 2025

मुंबई, 8 अगस्त (आईएएनएस)। पंजाबी सिनेमा के साथ बॉलीवुड में अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाले एक्टर एमी विर्क ‘गोड्डे गोड्डे चा 2’ फिल्म में नजर आएंगे। यह 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फीचर फिल्म के लिए सम्मानित ‘गोड्डे गोड्डे चा’ की सीक्वल है।

एमी ने कहा, “मैं हमेशा ऐसी फिल्मों का प्रशंसक रहा हूं जो मनोरंजन के साथ-साथ एक मजबूत संदेश देती हों। ‘गोड्डे गोड्डे चा’ ने यही किया।”

उन्होंने कहा, “मैं पूरी टीम को राष्ट्रीय पुरस्कार और दर्शकों के प्यार के लिए बधाई देता हूं। इस खूबसूरत कहानी के दूसरे भाग में शामिल होना मेरे लिए रोमांचक और शानदार है। यह फिल्म कॉमेडी और मनोरंजन के साथ ही एक खास मैसेज से भरी है और मुझे इसका हिस्सा बनने पर गर्व है।”

विजय कुमार अरोड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म की कहानी को जगदीप सिद्धू ने लिखा है। ‘गोड्डे गोड्डे चा 2’ को जी स्टूडियोज और वीएच एंटरटेनमेंट ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म दीपावली के मौके पर रिलीज होगी।

‘गोड्डे गोड्डे चा’ एक पंजाबी पारिवारिक कॉमेडी-ड्रामा है, जो 1980 और 1990 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें सोनम बाजवा, तानिया, गीताज बिंदराखिया और गुरजाज मुख्य भूमिकाओं में हैं।

कहानी उस समय की है जब पंजाब में महिलाओं का शादी में शामिल होना एक सपना था। फिल्म की नायिका रानी अपने गांव की महिलाओं को बारात में ले जाने का मिशन शुरू करती है। इसके लिए वह गांव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर यह कदम उठाती है।

31 जुलाई को एमी ने अपने शोबिज करियर के 10 साल पूरे किए हैं। अपने अभिनय करियर के सफर को शानदार बताते हुए उन्होंने कहा कि इन 10 सालों में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। अभिनेता ने बताया कि उन्हें हमेशा दर्शकों का खूब प्यार मिला, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करता है।

