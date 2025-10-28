मनोरंजन

गंभीर किरदारों से हटकर मैं रोमांटिक और कॉमेडी रोल निभाना चाहता हूं : विशाल जेठवा

Oct 28, 2025, 10:57 AM

मुंबई, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय सिनेमा के शानदार अभिनेता विशाल जेठवा गंभीर और सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों के बाद अब हल्के-फुल्के और रंगीन किरदारों की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। उनकी फिल्म 'होमबाउंड' ने न केवल दर्शकों बल्कि आलोचकों की भी सराहना प्राप्त की और अब इसे 2025 के ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में चुना गया है।

इस फिल्म में काम करने के अपने अनुभव को लेकर विशाल जेठवा ने कहा है कि इस फिल्म ने उन्हें बेहद प्रभावित किया है, और अब वह अपने अभिनय की दुनिया में रोमांस, संगीत और डांस जैसे नए आयामों को भी खोजना चाहते हैं।

आईएएनएस से बात करते हुए विशाल जेठवा ने कहा, ''मुझे इस बात पर बहुत गर्व और खुशी महसूस हो रही है कि 'होमबाउंड' को दर्शक और समीक्षक दोनों से इतना प्यार मिल रहा है। इस फिल्म का हिस्सा होना मेरे लिए हमेशा खास पल रहेगा। एक अभिनेता होने के नाते मैं अलग-अलग तरह के किरदार के अभिनय को आजमाने के लिए उत्सुक रहता हूं।''

विशाल ने अपनी हिंदी फिल्मों की शुरुआत 2019 में 'मर्दानी 2' से की थी, जिसमें उन्होंने मुख्य खलनायक का किरदार निभाया। इस फिल्म में लीड रोल में एक्ट्रेस रानी मुखर्जी नजर आई थीं। उन्होंने पुलिस अफसर शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार निभाया था, जो एक 21 साल के बलात्कारी और हत्यारे को पकड़ने का प्रयास करती हैं। इस फिल्म ने विशाल को एक दमदार और गंभीर अभिनेता के रूप में स्थापित किया।

विशाल ने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में आगे कहा, ''मैंने अपने करियर में अब तक ज्यादातर गंभीर और सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों में काम किया है, लेकिन अभी तक फिल्मों में रोमांस, गाने और डांस जैसी हल्की और मनोरंजक भूमिकाओं को नहीं निभाया। दिलचस्प बात यह है कि असल जिंदगी में भी मैं एक ऊर्जावान, भावनात्मक और रिदम वाला इंसान हूं और चाहता हूं कि मेरा यह पक्ष दर्शकों के सामने आए।''

उन्होंने उम्मीद जताई कि फिल्म निर्माता और स्टूडियो उनकी इस प्रतिभा को फिल्मों में दिखाएंगे।

विशाल ने कहा कि वह चाहते हैं कि लोग उन्हें खुश और जोशीले किरदारों में देखें। वह ऐसी फिल्म करना चाहेंगे जिसमें वह प्यार, खुशी और जुनून को गाने, नृत्य और हल्की भावनाओं के माध्यम से व्यक्त कर सकें, और यह फिल्म लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाए।

--आईएएनएस

पीके/एएस

