Satish Shah Padma Shri : एफडब्ल्यूआईसीई ने दिवंगत अभिनेता सतीश शाह को पद्मश्री देने के लिए पीएम मोदी को लिखा पत्र

Oct 29, 2025, 08:35 AM
मुंबई: फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (एफडब्ल्यूआईसीई) ने दिवंगत अभिनेता सतीश शाह को पद्मश्री से सम्मानित करने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में सतीश शाह को भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए मरणोपरांत यह सम्मान देने की पुरजोर सिफारिश की गई है।

एफडब्ल्यूआईसीई 36 संघों और भारतीय फिल्म, टेलीविजन तथा डिजिटल उद्योग के विशाल कार्यबल का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी तरफ से लिखे गए इस पत्र में संगठन ने लिखा, “स्वर्गीय सतीश शाह बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार थे, जिनके काम ने हमारे देशभर के लाखों लोगों का दिल जीता।"

सतीश शाह ने 'ये जो है जिंदगी', 'साराभाई वर्सेज साराभाई', 'जाने भी दो यारो', और 'मैं हूं ना' जैसी ऐतिहासिक फिल्मों और टीवी शोज में अपने कॉमिक टाइमिंग और अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें भारतीय मनोरंजन जगत की सबसे सम्मानित हस्ती बना दिया। चार दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने घर-घर में जगह बनाई और प्रदर्शन कला में उत्कृष्टता का प्रतीक बने।

उन्होंने इस पत्र में आगे लिखा कि अभिनय के अलावा सतीश शाह एक दयालु और करुणामयी व्यक्ति थे। वह हमेशा साथी कलाकारों, तकनीशियनों और पूरी बिरादरी को प्रोत्साहित करते थे। श्रमिक समुदाय द्वारा उनका गहरा सम्मान किया जाता था। सतीश शाह ने एफडब्ल्यूआईसीई की कई कल्याणकारी पहलों का उदारता और शालीनता से समर्थन किया।

सतीश शाह के जाने से उन सभी के दिलों में एक भावनात्मक शून्य छोड़ दिया है, जो उन्हें जानते थे और उस रचनात्मक दुनिया में जिसे उन्होंने आकार देने में मदद की थी।

पत्र में लिखा गया कि यह न केवल एक अभिनेता को बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करेगा, जो चार दशकों से भी अधिक समय तक भारतीय दर्शकों के मुस्कुराने का कारण बना।

एफडब्ल्यूआईसीई ने प्रधानमंत्री से इस प्रस्ताव पर विचार करने का विनम्र अनुरोध किया है।

बीते शनिवार को सतीश शाह का निधन हो गया था। उनके जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर फैल गई थी। पीएम मोदी ने भी उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी थी।

--आईएएनएस

 

 

