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Force 3 Movie : फोर्स 3 से मिला विटामिन एफ, हर्षवर्धन राणे के पोस्ट ने बढ़ाया फिल्म को लेकर सस्पेंस

फोर्स 3 के लिए तैयार हो रहे हर्षवर्धन राणे, फिटनेस वीडियो ने खींचा ध्यान
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 07, 2026, 11:00 AM
फोर्स 3 से मिला विटामिन एफ, हर्षवर्धन राणे के पोस्ट ने बढ़ाया फिल्म को लेकर सस्पेंस

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता हर्षवर्धन राणे इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'फोर्स 3' को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। फोर्स फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म में इस बार हर्षवर्धन राणे की एंट्री ने फैंस की दिलचस्पी और बढ़ा दी है। अभिनेता भी इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए खुद को पूरी तरह तैयार करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच उन्होंने इंस्टग्राम पर अपनी फिटनेस और शूटिंग के दौरान की जिंदगी की एक खास झलक पोस्ट की।

हर्षवर्धन राणे ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह खुले आसमान के नीचे धूप सेंकते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में अभिनेता अपनी वैनिटी वैन के बाहर आराम से बैठे हैं। उनके सामने नाश्ते की प्लेट रखी हुई है, जिसमें उबले अंडे और प्रोटीन शेक है।

इस पोस्ट के साथ हर्षवर्धन राणे ने बेहद मजेदार अंदाज में कैप्शन भी लिखा। उन्होंने लिखा, ''सूरज की रोशनी से विटामिन डी, नाश्ते से विटामिन बी, 'फोर्स 3' से विटामिन एफ मिल रहा है। इसके आगे उन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए एक्शन और 'फोर्स 3' लिखा।

हर्षवर्धन के इस पोस्ट पर लोग उनके फिटनेस की तारीफ कर रहे है। कई फैंस ने कहा कि हर्षवर्धन खुद को फिल्म के लिए पूरी तरह तैयार कर रहे हैं और उनका डेडिकेशन साफ दिखाई देता है।

पिछले महीने ही फिल्म के निर्माताओं ने ऑफिशियली घोषणा की थी कि 'फोर्स 3' को 19 मई 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। फिल्म में जॉन अब्राहम एक बार फिर अपने लोकप्रिय किरदार एसीपी यशवर्धन सिंह के रूप में नजर आएंगे। वहीं अभिनेत्री तान्या मानिकतला भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं। वहीं हर्षवर्धन राणे के किरदार को अभी पूरी तरह गुप्त रखा गया है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और कलाकार पहले शेड्यूल की शूटिंग में बिजी हैं।

फिल्म का निर्माण की जॉन अब्राहम की जेए एंटरटेनमेंट और शील कुमार की कैरोलिना कॉर्पोरेशन कर रही है।

--आईएएनएस

 

 

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