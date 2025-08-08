मनोरंजन

Housefull 5 Cast: ‘कोई डर, कोई घबराहट नहीं, बस शांति...’ 150 फीट की ऊंचाई से फरदीन ने लगाई छलांग

Fardeen Khan shares thrilling 150-ft bungee jump video from Singapore, talks peace in the fall
Aug 08, 2025, 10:34 AM
‘कोई डर, कोई घबराहट नहीं, बस शांति...’ 150 फीट की ऊंचाई से फरदीन ने लगाई छलांग

मुंबई:  एक्टर फरदीन खान सोशल मीडिया पर फैंस के साथ नए-नए पोस्ट के साथ जुड़े रहते हैं। गुरुवार को उन्होंने नया वीडियो शेयर किया, जिसमें वह बंजी जंपिंग करते नजर आए।

सिंगापुर में बंजी जंपिंग करते हुए अपने वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए फरदीन खान ने कहा कि 150 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाते हुए उन्हें अजीब सी शांति का एहसास हुआ। अभिनेता ने बताया कि बंजी जंपिंग के दौरान का उनका अनुभव रोमांचक और शानदार रहा।

अभिनेता ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, “150 फीट की ऊंचाई, मगर कोई चीख, कोई घबराहट नहीं। वहां पर सिर्फ मैं और अजीब सी शांति थी। एक कदम चला और वहां पर न वजन, न विचार और न उम्र का एहसास हुआ।”

फरदीन ने आगे लिखा, “उस गिरने में मुझे शांति मिली।

जैसे ही मेरा शरीर गिरा, मानो मेरी आत्मा रुककर देखने लगी। तो कुछ सवाल और उसके उत्तर हैं: क्या यह आध्यात्मिक था? हां। क्या यह मूर्खतापूर्ण था? हां। क्या मैं पागल हूंं? हां, बिल्कुल हूं। क्या मैं यह फिर से करूंगा? जिसका जवाब भी एक पल में दिया, हां!

वर्कफ्रंट की बात करें तो फरदीन की हालिया रिलीज ‘हाउसफुल 5’ है, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, सोनम बाजवा, नरगिस फाखरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, चित्रांगदा सिंह, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, डिनो मोरिया, रंजीत, सौंदर्या शर्मा, निकितिन धीर और आकाशदीप साबिर जैसे सितारे भी अहम भूमिकाओं में हैं।

नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले साजिद नाडियाडवाला निर्मित ‘हाउसफुल 5’ 6 जून को रिलीज हुई।

‘हाउसफुल’ फ्रैंचाइज की पहली किस्त साल 2010 में रिलीज हुई थी। दूसरी किस्त 2012 में बड़े पर्दे पर आई। ‘हाउसफुल 3’ 2016 में और ‘हाउसफुल 4’ 2019 में रिलीज हुई।

फरदीन जल्द ही कन्नड़ फिल्म ‘डेविल’ में दिखाई देंगे। प्रकाश के निर्देशन में बनी एक्शन फिल्म में फरदीन के साथ दर्शन, रचना राय, महेश मांजरेकर, जीशु सेनगुप्ता, और मुकेश ऋषि जैसे एक्टर्स मुख्य भूमिकाओं में हैं।

 

