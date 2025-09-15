Fatima Sana Shaikh Bike Ride : फातिमा सना शेख ने पहाड़ों में की बाइक राइडिंग, साझा किया रोमांचक अनुभव

मुंबई: अभिनेत्री फातिमा सना शेख ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वह लंबे समय के बाद बाइक चला रही हैं।

फातिमा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो और तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह पहाड़ी रास्तों पर बाइक के साथ नजर आईं। इन तस्वीरों में वह खूबसूरत पहाड़ी इलाके में बाइक चलाते हुए दिख रही हैं।

फातिमा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्होंने कई सालों बाद फिर से बाइक चलाई। आखिरी बार उन्होंने अपनी फिल्म 'धक धक' की शूटिंग के दौरान पहाड़ों में बाइक चलाई थी। उन्होंने बताया कि बाइक चलाना उनके लिए कितना सुकूनदायक और रोमांचक है। अभिनेत्री सूरज ढलने का नजारा देखने निकली थीं, लेकिन दो बार समय से चूक गईं और सूर्यास्त का खूबसूरत दृश्य देखने से रह गईं।

उन्होंने अपनी पोस्ट में रात में बाइक चलाने के अनुभव को भी साझा किया। फातिमा ने बताया कि रात में बाइक चलाना आसान नहीं था, खासकर तब जब वह खुद को बहुत कुशल राइडर नहीं मानतीं। ठंडी हवा में उनकी उंगलियां सुन्न हो गई थीं और सामने से आने वाली गाड़ियों की तेज रोशनी, बड़े-बड़े ट्रक, और सड़क पर रोशनी की कमी ने उन्हें थोड़ा डराया। फिर भी, वह सुरक्षित घर पहुंचीं और इस अनुभव को बेहद मजेदार बताया।

फातिमा की इस पोस्ट पर प्रशंसक तारीफ कर रहे हैं। वे इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी हालिया रिलीज फिल्में 'आप जैसा कोई' और अनुराग बसु की फिल्म 'मेट्रो... इन दिनों' थीं। फिल्म में फातिमा सना शेख के साथ आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, अली फजल, पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन शर्मा, अनुपम खेर और नीना गुप्ता जैसे सितारे अहम भूमिकाओं में थे।

अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा द्वारा निर्मित फिल्म 'गुस्ताख इश्क' में विजय वर्मा के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। मेकर्स ने इसका टीजर रिलीज कर दिया। पुरानी दिल्ली की गलियों और पंजाब की पुरानी कोठियों की पृष्ठभूमि में बनी यह फिल्म एक प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसमें जुनून और अनकही चाहत की गहराई है।