Fatima Sana Shaikh Photos : फातिमा सना शेख ने शेयर की मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी की तस्वीरें, विजय वर्मा भी आए नजर

फातिमा सना शेख ने मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी की झलकें साझा कीं, विजय वर्मा संग दिखीं खास केमिस्ट्री
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 14, 2025, 04:06 PM
मुंबई: अभिनेत्री फातिमा सना शेख ने हाल ही में मशहूर डिजाइनर और फिल्म निर्माता मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में शिरकत की थी। इस शानदार शाम की कुछ तस्वीरें अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर शेयर कीं।

फातिमा ने आयोजन की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीं, जिसमें वह मनीष मल्होत्रा के साथ-साथ अभिनेता विजय वर्मा, अभय वर्मा और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के साथ नजर आ रही हैं।

फातिमा ने मनीष मल्होत्रा की मेहमाननवाजी की तारीफ की। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "क्या रात थी!!! धन्यवाद मनीष मल्होत्रा, हमेशा इतना प्यार और अपनापन दिखाकर अपना घर खोलने के लिए। आप सच में सभी को परिवार जैसा महसूस कराते हैं।"

उनके इस पोस्ट ने फैंस और इंडस्ट्री के दोस्तों का ध्यान खींचा और कमेंट सेक्शन में तारीफों की बौछार हो गई।

तस्वीरों में फातिमा और उनके साथी कलाकारों की केमिस्ट्री साफ नजर आ रही है। इस पोस्ट पर मनीष मल्होत्रा, अभय वर्मा और रिया चक्रवर्ती ने दिल के इमोजी के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी।

वहीं, अभिनेता विजय वर्मा ने मजेदार अंदाज में कमेंट किया, "मनीष मल्होत्रा को बेस्ट होस्ट का खिताब मिला था और अब उन्होंने बेस्ट मूवी प्रोड्यूसर का ताज पहन लिया और फैटी (फातिमा सना शेख) को बेस्ट बैक कैमरा सेल्फी फोटोग्राफी के लिए।"

फातिमा सना शेख और विजय वर्मा जल्द ही मनीष मल्होत्रा के प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म 'गुस्ताख इश्क' में नजर आएंगे। इस फिल्म के कुछ गाने पहले ही रिलीज हो चुके हैं और दर्शकों के बीच चर्चा बटोर रहे हैं। मनीष मल्होत्रा जो अपनी ड्रेस डिजाइनिंग के लिए मशहूर हैं, अब बतौर निर्माता अपनी छाप छोड़ने को तैयार हैं।

फिल्म 'गुस्ताख इश्क' पुरानी दिल्ली की गलियों और पंजाब की पुराने कोठियों की पृष्ठभूमि में बनी एक प्रेम कहानी पर आधारित है। इस फिल्म में दर्शकों को प्यार, जुनून और अनकही चाहत की गहराई देखने को मिलेगी।

विभु पुरी द्वारा निर्देशित फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

 

 

