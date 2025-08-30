मनोरंजन

फिटनेस फ्रीक हैं राशि खन्ना, सोशल मीडिया पर शेयर किया अपना वर्कआउट वीडियो

Aug 30, 2025

मुंबई, 29 अगस्त (आईएएनएस)। फिल्म इंडस्ट्री में फिटनेस ट्रेंड तेजी से बदल रहे हैं। पहले अभिनेत्रियां अपने अभिनय के साथ-साथ खूबसूरती पर ध्यान देती थीं, लेकिन अब फिटनेस पर भी उतना ही ध्यान देती हैं। चाहे मलायका, करीना, शिल्पा शेट्टी, या फिर आलिया भट्ट ही क्यों न हों। ये सब रोजाना वर्कआउट के साथ अपनी डाइट पर भी ध्यान देती हैं। इस बीच साउथ इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री राशि खन्ना ने शुक्रवार को वर्कआउट का एक वीडियो पोस्ट किया।

राशि ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह स्ट्रेचिंग और कुछ योगासन करती नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ने इसे कैप्शन दिया, "जो लोग मेरी तरह ज्यादा समय हवाई जहाज में, डेस्क पर या ट्रैफिक में बिताते हैं, उनके लिए मेरी पसंदीदा स्ट्रेचिंग शेयर कर रही हूं। इन्हें आप घर पर भी आसानी से कर सकते हैं! जरूर ट्राई करें।"

अभिनेत्री का यह वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। वे 'बेस्ट मोटिवेशन' और 'राशि क्वीन' जैसे शब्दों से राशि की सराहना कर रहे हैं।

राशि एक्टिंग के साथ अपनी फिटनेस को भी ज्यादा महत्व देती हैं। इससे पहले भी उन्होंने जिम की एक तस्वीर पोस्ट की थी। हालांकि, अभिनेत्री उसमें कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही थीं। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें वह मिरर सेल्फी लेती नजर आ रही थीं। लुक की बात करें तो उन्होंने जिम आउटफिट कैरी किया था। अभिनेत्री ने इसे कैप्शन दिया, "शांति, मेहनत और थोड़ा-सा सेल्फ लव।"

राशि भले ही दिल्ली की रहने वाली हैं, लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तेलुगू और तमिल सिनेमा से की थी। वहीं, बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म 'मद्रास कैफे' थी, जिसमें उन्होंने सहायक भूमिका निभाई थी। उनकी पहली तेलुगू फिल्म 'ऊहालु गुसागुसलादे' को समीक्षकों से खूब सराहना मिली थी।

अभिनेत्री होने के साथ-साथ राशि एक उम्दा गायिका भी हैं। वह तेलुगू भाषा में प्लेबैक सिंगिंग भी करती हैं।

अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो राशि जल्द ही निर्देशक हरीश शंकर की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' में पवन कल्याण के साथ नजर आएंगी। इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है।

