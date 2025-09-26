फिटनेस फ्रीक हैं करिश्मा तन्ना, नवरात्रि शो के बाद देर रात किया वर्कआउट

मुंबई, 25 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री करिश्मा तन्ना इन दिनों सूरत में हैं, यहां वह सबसे बड़े डांडिया कार्यक्रम की मेजबानी करने पहुंची हैं। इसकी मेजबानी करने के साथ ही वह अपनी फिटनेस का पूरा ख्याल रख रही हैं।

शो को होस्ट करने के बाद करिश्मा तन्ना रात को 3 बजे भी जिम जाती दिखाई दीं। इसकी जानकारी उनके सोशल मीडिया अकाउंट से मिली। इसका एक वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है।

अभिनेत्री करिश्मा तन्ना ने अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह जिम जाती और ट्रेडमिल पर वॉक करती दिखाई दे रही हैं। एक वीडियो में वह सुबह 3 बजे अपने नवरात्रि के शो का पैकअप करती दिखाई दे रही हैं। देर रात तक काम करने और नींद की कमी के बावजूद अभिनेत्री सुबह जिम जाना नहीं भूलीं।

करिश्मा तन्ना ने हमेशा एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाई है, और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी तस्वीरें और वीडियो वो लगातार साझा करती रहती हैं। इनके जरिए वह फैंस को फिट रहने के लिए प्रेरित करती दिखाई देती हैं।

कुछ समय पहले अपने पति के साथ वह छुट्टियां मनाने विदेश गई थीं। इस दौरान भी वह जिम जाने से नहीं चूकीं। हाल ही में वो अहमदाबाद की ट्रिप पर गई थीं, इसके लिए भी उन्होंने प्लेन नहीं, ट्रेन की जर्नी चुनी थी।

यही नहीं, सूरत में अपने डांडिया प्रोग्राम के लिए भी वह ट्रेन से सफर कर वहां पहुंची। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी थी। करिश्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक कैरोसेल पोस्ट शेयर किया था जिसमें ट्रेन से सफर करती उनकी कई तस्वीरें थीं। करिश्मा एक तस्वीर में किताब पढ़ रही थीं और कैमरे के लिए पोज भी देते दिखाई दी थीं। सूरत से पहले करिश्मा अपने पति वरुण बंगेरा और परिवार के साथ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की यात्रा पर गई थीं।

करिश्मा तन्ना को वेब सीरीज ‘स्कूप’ के लिए जाना जाता है। हंसल मेहता की इस सीरीज में उन्होंने एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया था। यह सीरीज काफी हिट हुई थी। उन्हें विक्की कौशल और रणबीर कपूर की सुपरहिट फिल्म ‘संजू’ में एक छोटी सी भूमिका में भी देखा गया था। इससे पहले वो कई टीवी सीरियल्स में दिखाई दी थीं।

--आईएएनएस

जेपी/डीएससी