फातिमा सना शेख और विजय वर्मा की रोमांटिक जोड़ी लेकर आ रही है नया गाना 'आप इस धूप में'

मुंबई, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड में एक नई रोमांटिक लहर उठने वाली है। अभिनेत्री फातिमा सना शेख और अभिनेता विजय वर्मा की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'गुस्ताख इश्क' रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म का नया गाना 'आप इस धूप में' की पहली झलक मेकर्स ने रिलीज कर दी है।

फिल्म 'गुस्ताख इश्क' के मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर गाने की झलक शेयर कर लिखा, "छोड़ो ये शहर पुराना, चलो चलते हैं। धूप के गांव...'आप इस धूप में'। जल्द ही रिलीज होने वाला है।"

हालांकि मेकर्स ने रिलीज की कोई आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की है।

इस फिल्म का तीसरा साउंडट्रैक 'आप इस धूप में' का पहला टीजर आज इंस्टाग्राम पर रिलीज हो गया है, जिसने फैंस के उत्साह को बढ़ा दिया है। मेकर्स ने इस टीजर के साथ एक काव्यात्मक कैप्शन शेयर किया: "छोड़ो ये शहर पुराना, चलो चलते हैं। धूप के गांव... 'आप इस धूप में' जल्द ही रिलीज होने वाला है।"

यह गाना फिल्म के पहले एक हिट ट्रैक 'उल जलूल इश्क' रिलीज होते ही काफी पसंद किया गया था।

वहीं, गाने के टीजर में फातिमा सना शेख और विजय वर्मा एक सादगी भरी, लेकिन गहरी केमिस्ट्री दिखाते नजर आ रहे हैं।

फिल्म 'गुस्ताख इश्क' फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का प्रोडक्शन डेब्यू है, जो स्टेज 5 प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है। डायरेक्टर विभु पुरी की इस कहानी में प्रेम, इच्छा और अनकही भावनाओं का सुंदर चित्रण है। फातिमा, जो 'दंगल' और 'सैम बहादुर' जैसी फिल्मों से अपनी अभिनय क्षमता साबित कर चुकी हैं, वह इस फिल्म में एक प्रेमिका के किरदार में नजर आएंगी। वहीं, विजय भी एक आशिक के रूप में नजर आएंगे।

नसीरुद्दीन शाह भी फिल्म में एक अहम किरदार निभा रहे हैं, जो युवा जोड़ी के प्रेम को एक गहराई देते हैं।

फिल्म गुस्ताख इश्क 21 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसकी सिनेमैटोग्राफी मनुष नंदन ने की है और साउंड डिजाइन रेसुल पूकुट्टी ने किया है। यह फिल्म न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि क्लासिक और आधुनिक सिनेमा का संगम भी है।

--आईएएनएस

एनएस/