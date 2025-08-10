मनोरंजन

फातिमा सना शेख ने प्रशंसकों को बताया कि वो किसे कहती हैं 'प्यार'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 10, 2025, 04:51 PM

मुंबई, 10 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने अपने पालतू डॉग 'बिजली' के प्रति अपने प्यार का इजहार सोशल मीडिया पर किया। 'दंगल' फेम अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बिजली को चूमते हुए एक प्यारी तस्वीर पोस्ट की।

फातिमा ने लिखा, "अपने कुत्ते को चूमने, उसे गुदगुदाने या उसे प्यार से भींचने की जो इच्छा है, विज्ञान इसे 'क्यूट एग्रेशन' कहता है और मैं इसे 'प्यार' कहती हूं।"

उन्होंने आगे लिखा, "स्लाइड 2 में उसकी झलक मिलेगी।"

इस पोस्ट में एक वीडियो भी शामिल था, जिसमें फातिमा बिजली को प्यार से गले लगाते और उसके माथे पर लगातार चूमते नजर आईं।

बता दें कि फातिमा की फिल्म 'सैम बहादुर' को हाल ही में राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों पर 'सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म', 'सर्वश्रेष्ठ मेकअप' और 'सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन' के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इस खास उपलब्धि पर फातिमा ने 'सैम बहादुर' की टीम को बधाई दी। उन्होंने लिखा, "'सैम बहादुर' की टीम को तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने के लिए बहुत-बहुत बधाई! यह वाकई सम्मान की बात है।"

डायरेक्टर मेघना गुलजार को धन्यवाद देते हुए फातिमा ने कहा, "मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनकर और इंदिरा गांधी की भूमिका निभाकर बहुत खुशी हो रही है। हमारी डायरेक्टर मेघना गुलजार के साथ काम करना एक सपना था और यह मेरे लिए वास्तव में एक अनोखा अनुभव था।"

'सैम बहादुर' भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की कहानी है, जिसमें फातिमा ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। रॉनी स्क्रूवाला द्वारा निर्मित और आरएसवीपी मूवीज के बैनर तले बनी इस फिल्म में विक्की कौशल ने मुख्य भूमिका निभाई है।

हाल ही में, फातिमा रोमांटिक कॉमेडी 'आप जैसा कोई' में आर. माधवन के साथ नजर आई थीं।

फातिमा ने सोशल मीडिया पर अपने 'पसंदीदा सह-कलाकार' की तारीफ करते हुए इंस्टाग्राम पर फिल्म के सेट से माधवन के साथ बिताए कुछ पलों को पोस्ट किया था।

फातिमा ने लिखा, "मैडी और फैटी (खुद को)... माधवन मेरे सबसे पसंदीदा को-एक्टर्स में से एक हैं! आप बहुत काइंड और उदार हैं। यही वजह है कि आपके साथ शूटिंग करते हुए बहुत मजा आया, और इसके लिए आपका आभार।"

--आईएएनएस

एफएम/केआर

Related posts

Loading...

More from author

Loading...