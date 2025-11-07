फातिमा सना शेख ने फैंस संग शेयर की 'गुस्ताख इश्क' के अच्छे बच्चों की तस्वीर

मुंबई, 7 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री फातिमा सना शेख सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। शुक्रवार को उन्होंने फिल्म 'गुस्ताख इश्क' के साथी कलाकारों और अन्य इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ तस्वीर पोस्ट की।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन दिया, "स्टेज5 प्रोडक्शन के अच्छे बच्चे।"

तस्वीरों में अभिनेत्री के साथ फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, विजय वर्मा, अभय वर्मा और कुछ और कलाकार नजर आ रहे हैं।

अभिनेत्री फातिमा सना शेख और अभिनेता विजय वर्मा जल्द ही स्टेज 5 प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म गुस्ताख इश्क में नजर आएंगे। इस फिल्म के जरिए मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा प्रोडक्शन में डेब्यू करेंगे।

फिल्म में फातिमा सना शेख और विजय वर्मा के अलावा, दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और प्रतिभाशाली कलाकार शारिब हाशमी भी अहम रोल में दिखाई देंगे।

विभु पुरी द्वारा निर्देशित 'गुस्ताख इश्क' एक रोमांटिक ड्रामा है, जो प्यार, जुनून और भावनाओं की कहानी पेश करेगी। फिल्म में दर्शकों को नए तरीके की प्रेम कहानी का अनुभव होगा।

इसकी कहानी पुरानी दिल्ली की सकरी गलियों और पंजाब की पुरानी कोठियों के बीच एक अधूरी, लेकिन गहरी प्रेम कहानी को बुनेगी। फिल्म में पहली बार फातिमा और अभिनेता विजय वर्मा रोमांस करते नजर आएंगे।

इसकी सिनेमैटोग्राफी मनुष नंदन ने की है और साउंड डिजाइन रेसुल पूकुट्टी ने किया है। यह फिल्म न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि क्लासिक और आधुनिक सिनेमा का संगम भी है। फिल्म में संगीत के लिए मशहूर जोड़ी गुलजार और विशाल भारद्वाज एक बार फिर साथ आए हैं। दोनों पहले भी कई यादगार गाने बना चुके हैं।

अभिनेत्री की हालिया रिलीज फिल्म 'आप जैसा कोई' और अनुराग बसु की फिल्म 'मेट्रो... इन दिनों' थी। इस फिल्म में अभिनेत्री के साथ आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, अली फजल, पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन शर्मा, अनुपम खेर और नीना गुप्ता जैसे सितारे अहम भूमिकाओं में थे। 'मेट्रो... इन दिनों' फिल्म साल 2007 में आई अनुराग बसु की 'लाइफ इन ए मेट्रो' की सीक्वल है।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी