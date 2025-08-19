मनोरंजन

फैसल खान ने आमिर खान पर धमकाने का लगाया आरोप, परिवार वालों ने मौसी से शादी करने का बनाया था दबाव

Aug 19, 2025, 05:46 AM
मुंबई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भाई फैसल खान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने परिवार से नाता तोड़ने की बात कही थी।

अब एक और वीडियो में उन्होंने आमिर खान पर खुद को धमकाने का आरोप लगाया है। साथ ही परिवार वालों पर मौसी से शादी करने का दबाव भी बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने एक वीडियो में कहा, "आमिर ने भी मुझे गलत तरीके से पकड़ा। पुलिस के साथ आए थे आमिर, मेरे घर पर, जो असल में उनका ही घर है। उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं चलोगे मनोचिकित्सक के पास, तो दूसरे रूम में डॉक्टर है जो तुम्हें इंजेक्शन देगा और तुम्हें बेहोश करेगा। तुमको जबरदस्ती ले जाया जाएगा, मेंटल इवेल्यूएशन करवाने के लिए। मैं तो शॉक में भी था, मैंने आमिर को बोला भी अगर ऐसा करना ही था, तो मैं साथ में आराम से चल देता।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं उनके साथ चला गया नर्सिंग होम में। वहां मेरा फोन भी ले लिया। मैं बिलकुल लाचार था, उनकी दया पर था, बिना परिवार के। जब डॉक्टर ने ऐसी बात की तो मुझे लगा कि मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है। मुझे हर चीज सहनी पड़ेगी। मैंने उस दिन भी कहा था एक दिन आएगा जब चींटी भी हाथी को मार गिराएगी।"

इसी के साथ ही उन्होंने अपनी मां सहित परिवार वालों पर मौसी से शादी करने का दबाव भी बनाने का आरोप लगाया।

इससे पहले फैसल खान ने अपनी पोस्ट में लिखा था, "भारी मन और नए साहस के साथ, मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने एक सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से घोषित इन सभी लोगों से अपने पारिवारिक संबंध तोड़ लिए हैं। यह कदम, हालांकि कठिन है, लेकिन यह मेरे स्वास्थ्य लाभ और विकास के लिए जरूरी है। जीवन अब स्वतंत्रता, सम्मान और खुद की खोज के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है, जिसे मैं सकारात्मकता, सच्चाई और शक्ति के साथ स्वीकार करता हूं।"

फैसल खान भी एक एक्टर हैं, उन्होंने विक्रम भट्ट की फिल्म 'मदहोश' (1996) से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने आमिर खान के साथ फिल्म 'मेला' (2000) में काम किया था, यहीं से उनकी पहचान दर्शकों के बीच बनी थी।

--आईएएनएस

जेपी/जीकेटी

