फंस गई हूं जिंदगी के कुरुक्षेत्र में... सपना के इस पोस्ट पर फैंस बोले-मत हारो हिम्मत

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी अपने जबरदस्त डांस मूव्स और शानदार एक्सप्रेशन के लिए सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। वह अपने ठुमकों से महफिल लूट लेती हैं और फैंस उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब दिखते हैं।

सपना चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपडेट किया है जिसमें वह सिंपल लुक और साड़ी में दिख रही हैं। डांसर पाकिस्तानी सूफी संगीतकार खालिद खान के गाने "निशाने पर आएगा" पर एक्सप्रेशन दे रही हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "फंस गई हूं जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह...बचाने कोई आने वाला नहीं है और मैदान मैं छोडूंगी नहीं..."। गाने के बोल और सपना के कैप्शन से लग रहा है कि डांसर अपनी जिंदगी में चल रही परिस्थितियों से परेशान हैं लेकिन न हारने का फैसला भी किया है। सपना को हमेशा से अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जाना गया है।

फैंस भी सपना को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें हिम्मत न हारने के लिए कह रहे हैं।

सपना ने जिस गाने पर रील बनाई है, वो गाना पाकिस्तानी सूफी संगीतकार खालिद खान ने गाया है। गाना 2 साल पहले रिलीज हुआ था लेकिन अब जाकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। गाने को खालिद खान ने अपनी आवाज दी है जबकि गाने के लिरिक्स जाहिद बशीर ने लिखे हैं। खालिद खान पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान के फैंस रहे हैं और गायन की तालीम उन्हीं के साथ ली थी। आज उनका बैंड इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बना चुका है।

बता दें कि सपना अपने लुक्स के अलावा अपने गानों के लिए भी जानी जाती हैं। उनके फीचर सॉन्ग यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। हाल ही में उनके गाने 'शीशा' और 'सुण बावली' रिलीज हुए थे, जिन्हें यूट्यूब पर धमाकेदार रिस्पांस मिला है। हाल ही में सपना ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्हें पहचान 'सॉलिड बॉडी' से मिली थी, लेकिन वह उनका गाना नहीं बल्कि अंजलि राघव का था। उन्होंने बताया था, "पहले गानों को प्रमोट करवाने के लिए स्टेज शोज का सहारा लिया जाता था। मैं दूसरों के गानों पर नाचती थी और वो गाने हिट हो जाते थे।"

