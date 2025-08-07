120 Bahadur Teaser: ‘120 बहादुर’ में अंकित सिवाच भी, बोले, 'ये रोल सपना था जो अब सच हुआ ’

मुंबई: फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म ‘120 बहादुर’ का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ था। इस फिल्म में मेजर शैतान सिंह की स्टोरी है जिसका किरदार फरहान अख्तर निभा रहे हैं। वहीं अंकित सिवाच भी अहम भूमिका में हैं। उन्होंने माना कि ये रोल उनका बरसों से देखा एक सपना था जो अब पूरा हुआ है।

अंकित सिवाच ने भी अहम किरदार निभाया है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म करना उनके लिए सपने के सच होने जैसा है।

सिवाच ने इस फिल्म के टीजर लॉन्च में अपनी जर्नी के बारे में बात की। उन्होंने कहा, “वर्दी पहनना हमेशा से मेरा सपना था। मेरठ कैंट में जन्मा हूं, वहीं पला-बढ़ा हूं और उस सैन्य माहौल से भावनात्मक रूप से जुड़ा रहा हूं। यह किरदार लंबे समय से देखे गए सपने के साकार होने जैसा है।”

एक्टर ने फरहान अख्तर, रितेश सिधवानी और रेजी को धन्यवाद देते हुए कहा, “मैं 11वीं कक्षा में था जब मैंने पहली बार 'लक्ष्य' देखी थी। उसी फिल्म ने इस सपने का बीज बोया था। आज ऐसा लगता है कि वो सपना साकार हो रहा है, वो भी बेहद सार्थक तरीके से।”

फिल्म का टीजर 5 अगस्त को रिलीज हुआ था। इसे शेयर करते हुए मेकर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, " यह वर्दी सिर्फ हिम्मत नहीं, बलिदान भी मांगती है। एक सच्ची घटना पर आधारित युद्ध जो बर्फ में लड़ा गया और बलिदान से अमर हुआ। ‘120 बहादुर’ का टीजर आउट, सिनेमाघरों में 21 नवंबर 2025 को रिलीज होगी।”

मेकर्स का कहना है कि यह फिल्म सन 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले 120 बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि है। एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियो निर्मित '120 बहादुर' में फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह की भूमिका में नजर आएंगे।

निर्देशन रजनीश 'राजी' घई ने किया है और इसका निर्माण रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट ने अमित चंद्रा के ट्रिगर हैप्पी स्टूडियो के साथ मिलकर किया है। फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।