'फर्स्ट कॉपी सीजन 2' में आरिफ के संघर्ष को पर्दे पर दिखाना मुश्किल था : मुनव्वर फारूकी

मुंबई, 11 नवंबर (आईएएनएस)। वेब सीरीज 'फर्स्ट कॉपी' के पहले सीजन की सफलता के बाद, अब दूसरे सीजन में कहानी गहरी और किरदार और भी जटिल हो गए हैं। इस बार, सीरीज ने मुंबई के 2000 के शुरुआती सालों की बदलती दुनिया को पर्दे पर उतारने की कोशिश की है।

सीजन 2 में न केवल क्राइम कॉन्ट्रोवर्सी की कहानी दिखाई गई है, बल्कि यह भी दिखाया गया है कि इंसान की महत्वाकांक्षा किस तरह उसके भविष्य को आकार देती है। सीरीज में मुख्य किरदार निभा रहे मुनव्वर फारूकी ने अपना अनुभव साझा किया।

आईएएनएस को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मुनव्वर फारूकी ने कहा कि हर सीन उनके लिए नया और क्रिएटिव टेस्ट लेकर आता है। इस बार उनके किरदार आरिफ को कई मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

मुनव्वर ने कहा, ''मेरे लिए हर सीन चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि आरिफ का किरदार इतना जटिल और अलग है कि उसे निभाना आसान नहीं था। उसके संघर्ष और जद्दोजहद को पर्दे पर दिखाना मुश्किल था। मैंने अपने किरदार के हर भाव पर काफी मेहनत की है।''

मुनव्वर ने कहा, ''आरिफ पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, जबकि मुनव्वर ऐसा कभी नहीं करेगा। अगर मैं आरिफ के जैसा होता, तो अभी आपकी खबरें लूट रहा होता। मैं ऐसा नहीं हूं। आरिफ बहुत चालाक है।''

मुनव्वर फारूकी ने बताया कि सीजन 1 की शूटिंग के दौरान उन्हें जिम्मेदारी का इतना अहसास नहीं हुआ था, लेकिन सीजन 2 में सब कुछ चुनौतीपूर्ण लगा। सेट का दायरा, प्रोडक्शन का पैमाना और किरदारों की जटिलता इस बार कहीं ज्यादा थी। इसके साथ ही नए किरदारों के जुड़ने और पुराने किरदारों के आगे बढ़ने की कहानी ने इसे और रोचक बना दिया।

'फर्स्ट कॉपी सीजन 2' में मुनव्वर फारूकी के अलावा क्रिस्टल डिसूजा, गुलशन ग्रोवर, साकिब अयूब, आशी सिंह, मेयांग चांग, ​​इनाम उल हक, रजा मुराद और नवाब शाह जैसे अनुभवी कलाकार हैं।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम