'फर्स्ट कॉपी' के सीक्वल का ट्रेलर जारी, मुनव्वर फारूकी की कहानी में नया ट्विस्ट

Oct 30, 2025, 06:19 AM

मुंबई, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन और अभिनेता मुनव्वर फारूकी की सीरीज 'फर्स्ट कॉपी' का सीक्वल जल्द ही आने वाला है। बुधवार को मेकर्स ने इसका ट्रेलर जारी किया है। यह सीरीज एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम की जाएगी।

मेकर्स ने ट्रेलर को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसके साथ कैप्शन में लिखा, "तैयार हो जाओ, आरिफ वापस आ गया है, लेकिन इस बार कहानी नहीं, खेल बदलेगा।"

1 मिनट 48 सेकंड के ट्रेलर में 90 के दशक की चकाचौंध दिखाई जाती है। ट्रेलर की शुरुआत में सीरीज के किरदारों की झलक दिखाई देती है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जिसमें मुनव्वर जेल में होते हैं और उन्हें निकालने के लिए उनका दोस्त आता है।

इस सीरीज में मुनव्वर फिर से आरिफ के रोल में नजर आएंगे, जो कभी पायरेसी का बेताज बादशाह था। लेकिन, अब वो अपनी पुरानी सत्ता की भूख के बीच फंसा है। सीरीज में उसका कनेक्शन नए और बड़े लोगों के साथ होगा, और पुराने रिश्ते टूटते नजर आएंगे। आरिफ अपना साम्राज्य फिर से शुरू करेगा और जो कुछ उससे छीना गया था, सब वापस लेने की ठानता है।

सीरीज में मुनव्वर के साथ क्रिस्टल डिसूजा, गुलशन ग्रोवर, साकिब अयूब, आशी सिंह, मेयांग चांग, इनाम उल हक और रजा मुराद जैसे कलाकार नजर आएंगे। नए सीजन में दर्शकों को नई कहानी, जबरदस्त ड्रामा और आरिफ के किरदार का एक अनदेखा अंदाज दिखेगा। यह सीरीज दर्शकों के लिए एक रोमांचक अनुभव होने की उम्मीद है।

'फर्स्ट कॉपी' के पहले सीजन में दिखाया गया था कि आरिफ का साम्राज्य बिखर गया था, लेकिन इस बार कहानी दिखाएगी कि आरिफ कैसे अपने पतन के बाद फिर से उठने की कोशिश करता है और इसके लिए क्या-क्या कुर्बानियां देता है। दर्शकों को आरिफ के संघर्ष और उसके नए पहलू की रोमांचक कहानी देखने को मिलेगी।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

