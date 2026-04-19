'फोर्स 3' के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हर्षवर्धन राणे, बोले- 'अभी 3 किलो वजन और बढ़ाना है'

मुंबई, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। फिल्मों में दमदार किरदार निभाने के लिए कलाकार अक्सर खुद को पूरी तरह बदलने की कोशिश करते हैं। कभी वजन घटाना पड़ता है तो कभी बढ़ाना, ताकि किरदार असली लगे और दर्शकों को उससे जुड़ाव महसूस हो। इन दिनों बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे भी अपने ऐसे ही एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा में हैं। वह अपनी आने वाली फिल्म 'फोर्स 3' के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं और अपने बॉडी को किरदार के मुताबिक ढालने में लगे हुए हैं।

हर्षवर्धन राणे ने रविवार को सोशल मीडिया के जरिए अपनी इस तैयारी की झलक फैंस के साथ साझा की। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं। वह पूरी ताकत के साथ एक्सरसाइज करते दिख रहे हैं।

उन्होंने वीडियो के साथ बताया कि उन्हें अपने गोल तक पहुंचने के लिए अभी 3 किलो वजन और बढ़ाना है। यह काम उनके लिए आसान नहीं है, इसके लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ रही है।

वीडियो पर हर्षवर्धन ने लिखा, "फोर्स 3 के लिए 3 किलो और बढ़ाना है। यह मुश्किल है, रोहित नायर सर।"

इससे पहले उन्होंने एक पोस्ट किया था, जिसमें वह शूटिंग शुरू करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हुए दिखे। इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "फोर्स 3 के लिए भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। शूटिंग का पहला चरण गुजरात में शुरू हो चुका है।"

अगर उनके अन्य प्रोजेक्ट की बात करें तो हर्षवर्धन राणे फिल्म 'सिला' में भी मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन ओमंग कुमार कर रहे हैं। इसके प्रोड्यूसर उमेश केआर बंसल, प्रगति देशमुख, हिमांशु तिवारी, अजय सिंह, धनंजय सिंह, अभिषेक अंकुर और कैप्टन राहुल बाली हैं।

इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे के साथ सादिया खतीब और करणवीर मेहरा जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म को ब्लू लोटस पिक्चर्स, स्टार्क एंटरटेनमेंट और इनोवेशन इंडिया के बैनर तले तैयार किया जा रहा है।

--आईएएनएस

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