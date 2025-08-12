मनोरंजन

फारूक कबीर की 'सलाकार' ने मचाया धमाल, दूसरे सीजन पर निर्देशक ने दिया बड़ा हिंट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 12, 2025, 05:41 AM
फारूक कबीर की 'सलाकार' ने मचाया धमाल, दूसरे सीजन पर निर्देशक ने दिया बड़ा हिंट

मुंबई, 11 अगस्त (आईएएनएस)। निर्देशक फारूक कबीर की थ्रिलर वेब सीरीज 'सलाकार' स्ट्रीम हो रही है। सीरीज के दूसरे सीजन के बारे में बात करते हुए निर्देशक ने बताया कि यह सब दर्शकों के प्यार पर निर्भर करता है।

दरअसल, सीरीज के पहले सीजन की इंडिंग में दूसरे सीजन को लेकर उत्सुकता बनाते हुए किरदार कहते नजर आ रहे हैं, "हम फिर मिलेंगे", जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शो का दूसरा पार्ट भी आ सकता है।

निर्देशक फारूक कबीर से आईएएनएस ने बातचीत में पूछा कि "क्या शो का दूसरा सीजन आएगा?"

उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा, "ये सब दर्शकों के प्यार पर निर्भर करता है। अगर वह चाहेंगे, तो जियो हॉटस्टार सीजन-2 बनाने के बारे में जरूर सोच सकता है। हमारे पास स्क्रिप्ट पूरी तैयार है, अब देखते हैं, आगे क्या होता है।

फारुख ने 'सलाकार' के बारे में बताया कि वह इसे इतिहास का अध्याय क्यों मानते हैं। उन्होंने कहा, "यह इतिहास से जुड़ा जासूसी का वह हिस्सा है, जिसे हमें स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ाया गया है।

फारुख ने बताया कि पहले ऐसी जानकारी को गुप्त रखा जाता था, लेकिन अब धीरे-धीरे इसे सामने लाया जा रहा है। जब वे इस सीरीज पर रिसर्च कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि 1978 में 'सलाकार' से जुड़ा एक अध्याय भारत की जासूसी के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण था।

फारुख कबीर ने बताया, "इस ऑपरेशन की वजह से पाकिस्तान को पहला परमाणु बम बनाने में करीब दस साल की देरी हो गई थी।"

जब उनसे पूछा गया कि 'सलाकार' बाकी भारत-पाकिस्तान पर बनी कहानियों से कैसे अलग है, तो उन्होंने कहा, "ज्यादातर इंडिया-पाकिस्तान पर बनी फिल्में या सीरीज कश्मीर, आतंकवाद और उससे जुड़े मुद्दों पर आधारित हैं। लेकिन, 'सलाकार' की कहानी बिल्कुल अलग है। यह दोनों देशों के बीच की जासूसी के इतिहास पर आधारित है।"

उन्होंने यह भी जोड़ा, "सीरीज और मिलिट्री जनरल जिया के बीच का रिश्ता बहुत ही जटिल और अनोखा है, जिसे मैंने पहले कभी किसी स्क्रीन पर नहीं देखा था। हर 'खलनायक' सोचता है कि वह सही कर रहा है। जनरल जिया अपने देश के लिए काम कर रहा था, और 'सलाकार' भारत के लिए। दोनों अपने विश्वास और सोच के हिसाब से काम करते हैं।"

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...