फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' के पहले सीन को नैरेट करेंगे अमिताभ बच्चन

मुंबई, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन फिल्म '120 बहादुर' के ओपनिंग सीन को नैरेट करते दिखाई देंगे। फरहान अख्तर की यह फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध पर आधारित है।

यह जानकारी रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के लेटेस्ट प्रोमो में दी गई। इसके आने वाले एपिसोड में फरहान के साथ उनके पिता और पटकथा लेखक जावेद अख्तर शामिल होंगे। दोनों ने शो के सेट पर अमिताभ बच्चन का जन्मदिन भी मनाया।

प्रोमो में जावेद और फरहान अख्तर अमिताभ बच्चन के साथ केबीसी की हॉट सीट पर नजर आते हैं, जहां वे अपने पुराने रिश्तों को याद करते हुए मजेदार बातें साझा कर रहे हैं। खास पल तब आता है जब अमिताभ बच्चन, फरहान अख्तर से उनकी आने वाली फिल्म ‘120 बहादुर’ के बारे में पूछते हैं।

इसके बाद फरहान रेजांगला की लड़ाई और वहां 3,000 चीनी सैनिकों के खिलाफ लड़े बहादुर सैनिकों की कहानी बताते हैं। आखिर में फरहान अमिताभ बच्चन से एक खास रिक्वेस्ट करते हैं कि वे उनकी फिल्म के ओपनिंग सीन को नैरेट करें।

वह कहते हैं, “हमारी फिल्म की शुरुआत एक नैरेटर की आवाज से होती है, जो रेजांगला की घटना को समझाता है। अगर आप हमारी फिल्म की शुरुआत के लिए नैरेटर बनें, तो यह हमारे लिए सम्मान की बात होगी।”

इस पर मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने खुशी-खुशी हामी भर दी। अमिताभ ने जैसे ही फिल्म से जुड़ने की हामी भरी तो दोनों पिता-पुत्र बहुत खुश हुए। यह एपिसोड जल्द ही सोनी टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा। इस एपिसोड के दौरान अमिताभ बच्चन फिल्म 'जंजीर' का एक मशहूर सीन भी रीक्रिएट करते दिखाई देंगे।

फिल्म की बात करें तो, ‘120 बहादुर’ सन 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले 120 बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि है। एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियो निर्मित '120 बहादुर' में फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन रजनीश 'राजी' घई ने किया है। फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

इस फिल्म में राशि खन्ना और अंकित सिवाच भी अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे। फिल्म के ट्रेलर और टीजर को दर्शकों ने खूब सराहा था।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम