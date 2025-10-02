फराह खान ने बताया, 'गफूर' गाना सिर्फ एक दिन में किया शूट

मुंबई, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्ममेकर फराह खान अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए चर्चा में बनी रहती हैं। हाल ही में उन्होंने बताया कि गाना 'गफूर' एक दिन में ही शूट कर लिया गया था।

फराह ने इंस्टाग्राम पर सॉन्ग ‘गफूर’ के सेट की कुछ बीटीएस तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें उनके साथ दिग्गज अभिनेता शक्ति कपूर, रंजीत और गुलशन ग्रोवर नजर आ रहे हैं। फराह ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, "बिल्कुल!! बहुत मजा आया 'गफूर' की शूटिंग करते हुए आर्यन के लिए, भले ही हमारे पास शूटिंग के लिए सिर्फ 1 दिन था, लेकिन इसके लिए बहुत प्यार मिल रहा है। धन्यवाद।"

तस्वीरों की बात करें तो फराह शक्ति कपूर, रंजीत और गुलशन ग्रोवर के साथ पोज देती हुई नजर आ रही हैं। एक तस्वीर में आर्यन खान भी फराह के साथ पोज देते दिखे।

बता दें कि यह गाना हालिया रिलीज वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का है, जिसे आर्यन खान ने निर्देशित किया है।

'गफूर' गाना अपनी मधुर धुन और शानदार कोरियोग्राफी के लिए चर्चा में है। इसे मशहूर गायिका शिल्पा राव और उज्जवल गुप्ता ने अपनी आवाज दी है। गाने को कंपोज, प्रोड्यूस और लिखने का काम शाश्वत सचदेव ने किया है।

गाना सभी प्रमुख म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है और दर्शकों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है। गाने में शक्ति कपूर, रंजीत और गुलशन ग्रोवर जैसे दिग्गजों का अभिनय देखते बन रहा है।

सीरीज की बात करें तो इसकी कहानी बॉलीवुड की दुनिया पर आधारित है, जिसमें एक्शन, कॉमेडी, और स्टारडम हैं।

रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले इस सीरीज में साहेर बंबा के अलावा, लक्ष्य लालवानी, बॉबी देओल, राघव जुयाल, आन्या सिंह, मोना सिंह, गौतमी कपूर, मनोज पहवा, रजत बेदी, मनीष चौधरी, विजयंत कोहली और रोहित गिल जैसे सितारे हैं।

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी