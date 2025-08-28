मनोरंजन

फराह खान लेकर आ रही हैं नया टैलेंट शो 'आंटी किसको बोला', सुनीता आहूजा करेंगी जज

Aug 28, 2025, 12:18 PM

मुंबई, 28 अगस्त (आईएएनएस)। फिल्ममेकर फराह खान अब दर्शकों के लिए नया टैलेंट शो 'आंटी किसको बोला' लेकर आ रही हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से दी है।

अभिनेत्री ने शो की जानकारी देते हुए अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शो से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उनके साथ साजिद खान और अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता अहूजा नजर आ रही हैं।

शो में फराह खान के साथ सुनीता और साजिद भी नजर आएंगे। फराह ने पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "कल से शुरू हो रहा है, हमारा नया शो 'आंटी किसको बोला,' वो भी मेरे चैनल पर। बहुत-बहुत धन्यवाद साजिद खान और सुनीता अहूजा को, जो जज बनकर आए और हर औरत में छिपे टैलेंट को सामने लाने में मदद की।"

फराह खान के पोस्ट करने के बाद इंडस्ट्री के दोस्त और कलाकारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कमेंट सेक्शन में प्यार और शुभकामनाओं की बौछार कर दी। कई लोगों ने हार्ट और फायर के इमोजी पोस्ट किए।

मनीष पॉल ने लिखा, "फराह, मुझे ये बहुत पसंद आया! बहुत बढ़िया काम किया, ढेर सारी बधाई!" दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं इसके लिए।"

एक यूजर ने फराह से उनके कुक दिलीप के बारे में पूछते हुए लिखा, "दिलीप कहां है?" एक यूजर ने लिखा, "बधाई हो मैम।"

फराह खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉग भी बनाती हैं और कई बॉलीवुड सेलेब्स के यहां इंटरव्यू भी करने जाती हैं। इससे पहले निर्देशक ने इंस्टाग्राम पर एक फनी वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उनके कुक दिलीप फिल्म ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के गाने ‘बदली सी हवा है’ पर नाचते हुए नजर आ रहे थे। इस शो का निर्देशन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने किया है।

वीडियो को पोस्ट कर उन्होंने कैप्शन में लिखा था, "शाहरुख, गौरी और आर्यन से दिलीप की हिमाकत के लिए पहले से ही माफी, पर गाना है ही इतना अच्छा, वह खुद को रोक नहीं पाए।

--आईएएनएस

एनएस/केआर

