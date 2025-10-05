फराह खान का पुराना वीडियो वायरल, रणदीप हुड्डा की पत्नी लिन ने ‘ओम शांति ओम’ में किया था कैमियो

मुंबई, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। मशहूर बॉलीवुड निर्देशक-कोरियोग्राफर फराह खान का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर छाया है। इसमें फराह खान खुलासा करते दिख रही हैं कि कैसे अभिनेता रणदीप हुड्डा की पत्नी लिन ने उनकी फिल्म 'ओम शांति ओम' में कैमियो किया था।

यह वीडियो फराह और कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का है। इसमें वे फिल्म से जुड़ी कास्टिंग पर बात करते दिख रहे हैं। इसी बीच एक फोटो का जिक्र होता है जिसके बारे में बात करते हुए फराह कहती हैं, "यह फोटो 'ओम शांति ओम' का सेट है। क्या आपने पीछे रणदीप हुड्डा की पत्नी लिन को देखा? आप लोग क्या देख रहे हैं? लिन शाहरुख की टीम मेंबर का किरदार निभा रही थीं।"

इस वीडियो में फराह खान ने आगे बताया, "कनिका ढिल्लन मेरी चौथी असिस्टेंट थीं। जायद गाने की शूटिंग के लिए आए थे। कनिका कुछ ऐसा कह रही थी, 'जायद कितना बुरा नाचते हैं।' यह सुनकर हम सेट पर खूब हंस रहे थे।"

इससे पहले फराह खान ने एक पोस्ट में बताया था कि 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के गाने 'गफूर' को उन्होंने कैसे एक दिन में ही शूट किया था। उन्होंने गफूर की शूटिंग की एक फोटो शेयर की थी, जिसमें शक्ति कपूर, रंजीत और गुलशन ग्रोवर भी थे।

फराह ने इंस्टाग्राम पर इस गाने के सेट से तीन तस्वीरें शेयर कीं। इन तस्वीरों में फराह शक्ति कपूर, रंजीत और गुलशन ग्रोवर के साथ पोज देती नजर आ रही थीं। एक तस्वीर में आर्यन खान भी उनके साथ पोज देते हुए दिखाई दे रहे थे।

इसे शेयर करते हुए फराह खान ने लिखा, "आर्यन खान के लिए गफूर गाने की शूटिंग में कितना मजा आया, जबकि हमारे पास इसे शूट करने के लिए सिर्फ एक दिन था, इसे इतना प्यार मिल रहा है। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।”

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरीज को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने डायरेक्ट किया है। इस सीरीज में लक्ष्य लालवानी, सहर बांबा, बॉबी देओल, राघव जुयाल, अन्या सिंह, मोना सिंह, गौतमी कपूर, मनोज पाहवा, रजत बेदी, मनीष चौधरी, विजयंत कोहली, और रोहित गिल जैसे कलाकार हैं। इस सीरीज का निर्माण गौरी खान ने अपने प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत किया है।

