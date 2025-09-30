मनोरंजन

Bollywood Vlog : सुनिधि चौहान ने क्यों की हितेश सोनिक से शादी, फराह खान ने व्लॉग में खोला राज

फराह खान ने सुनिधि चौहान संग व्लॉग में खोले शादी और करियर के कई राज
Sep 30, 2025, 04:44 AM
नई दिल्ली: बॉलीवुड डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान अपनी फिल्मों और गानों के लिए फेमस हैं, लेकिन बीते काफी समय से फराह अपना पूरा फोकस अपने व्लॉग शो पर कर रही हैं।

फराह खान बड़े-बड़े सेलेब्स के यहां जाती हैं और बॉलीवुड के राज खोलती हैं। इसी क्रम में वह अब सिंगर सुनिधि चौहान के घर पहुंची हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने नए व्लॉग का प्रोमो शेयर किया है। प्रोमो में फराह सुनिधि चौहान के घर दिख रही हैं। प्रोमो में फराह सुनिधि से हितेश सोनिक से शादी करने की वजह पूछती हैं तो सिंगर कहती हैं कि ये सब सोच-समझकर नहीं हुआ, कहीं न कहीं मन में था कि शादी करनी है… तो पहली मुलाकात स्टूडियो में हुई, जहां मैं, 'मैंने तो मांगा था सहेली जैसा सईया' गाने की रिकॉर्डिंग कर रही थी। इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और बात यहां तक पहुंच गई।

इसके अलावा सुनिधि और फराह के बीच उनके करियर और पहले हिट गाने को लेकर भी बातचीत हुई। सुनिधि ने बताया कि उन्हें पहला ब्रेक फिल्म 'शस्त्र' से मिला था, जिसमें उन्होंने ’लड़की दीवानी देखों लड़का दीवाना' गाना गाया था लेकिन बड़ा हिट 'मस्त' गाने से मिला। इस दौरान फराह बताती है कि 'मस्त' गाने को उन्हीं ने कोरियोग्राफ किया था।

प्रोमो में फराह दिलीप के साथ मिलकर सिंगर के घर में पनीर कढ़ाई टिक्का भी बनाती हैं। शो का प्रोमो बहुत ही मजेदार है और पूरा शो भी रिलीज हो चुका है।

इससे पहले फराह खान को 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' एक्टर रोहित सराफ के घर देखा गया था। जहां उन्होंने उनके करियर और फिल्मे से जुड़े कई राज खोले थे। रोहित सराफ की फिल्म दीवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

 

 

