Farah Khan Interview : 'तीस मार खां' के फ्लॉप होने पर आज भी फराह खान को मलाल, बोलीं- इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई?

मुंबई: मशहूर निर्देशक, कोरियोग्राफर और यूट्यूबर फराह खान ने हिंदी सिनेमा में कई यादगार फिल्में दीं, जिसके लिए उन्हें आज भी दर्शकों से वाहवाही मिलती है, लेकिन फराह ने हाल ही में फिल्म 'तीस मार खां' को लेकर खुलासा किया। फराह का कहना है कि उन्हें अपनी फिल्म 'तीस मार खां' को लेकर अभी भी पछतावा होता है कि क्या गलती हो गई थी जो फिल्म चली नहीं थी।

दरअसल, फराह खान हाल ही में कुकिंग व्लॉग के लिए रणवीर अल्लाहबादिया के घर गई थीं। वहां रणवीर ने उनसे फिल्मों के बारे में बात की। रणवीर ने सबसे पहले पूछा, "क्या आप अब और फिल्में बनाएंगी?" फराह ने कहा, "हां, बिल्कुल।"

फिर रणवीर ने कहा, "मैं आपकी कई फिल्मों का दीवाना हूं, लेकिन मुझे 'तीस मार खान' बहुत पसंद है।" यह सुनकर फराह ने हंसते हुए कहा, "मुझे डर लग रहा है कि रणवीर ने उस फिल्म से क्या सीखा होगा।"

रणवीर ने आगे कहा कि उन्होंने वो फिल्म जेन-जेड के नजरिए से देखी थी। फराह ने जवाब दिया, "हां, जब फिल्म रिलीज हुई थी तो मेरी खूब बेइज्जती हुई थी। तुम उस समय बहुत छोटे होगे।"

फिर रणवीर ने पूछा, "आप अब उस फिल्म के बारे में क्या सोचती हैं?" फराह ने कहा, "अभी भी मैं सोचती हूं तो लगता है कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूं। मुझे तो वो फिल्म बहुत फनी लगी थी, लेकिन आज लगता है कि हां, ठीक है।"

रणवीर ने आगे कहा कि आज के समय पर जेन-जेड बहुत कम पुरानी फिल्मों की बात करते हैं, लेकिन तीस मार खान की बहुत बातें होती हैं। फराह ने बताया कि अब कुमार की वापसी हुई है, तो उनकी वजह से फिल्म में अक्षय के 'आतिश' वाले ऑस्कर क्लिप वायरल होते रहे हैं।

रणवीर ने अपना समय याद करते हुए कहा कि जब वे अपने बुरे समय में थे, तो उस समय उनको जॉन अब्राहम ने कॉल करके समझाया था कि कोई बात नहीं, इससे सीखो। फिर सोनू निगम, हार्दिक पंड्या, केएल राहुल और युजवेंद्र चहल ने भी फोन किया और हिम्मत दी।

--आईएएनएस