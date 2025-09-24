Farah Khan Dance : फराह खान और सानिया मिर्जा का पिकलबॉल कोर्ट पर 'ठुमक-ठुमक' डांस वीडियो

मुंबई: मशहूर कोरियोग्राफर, निर्माता और यूट्यूबर फराह खान अक्सर अपने अनोखे अंदाज से सुर्खियों में बनी रहती हैं। चाहे उनकी सुपरहिट फिल्में हों या सोशल मीडिया पर मजेदार पोस्ट, वह हर बार फैंस का दिल जीत लेती हैं। इस बार फराह ने टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के साथ मिलकर एक धमाकेदार वीडियो शेयर किया है।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में फराह और सानिया पिकलबॉल कोर्ट पर ट्रेंडिंग गाने 'ठुमक-ठुमक' पर थिरकती नजर आ रही हैं।

वीडियो में फराह अपने कोरियोग्राफर अंदाज में डांस करती दिख रही हैं, जबकि सानिया और उनकी कुछ दोस्त भी उनके साथ कदम मिलाती नजर आ रही हैं। फराह ने इस वीडियो को कैप्शन दिया, "जब मैं उनसे पिकलबॉल खेलने को कहती हूं, तो ऐसा होता है।"

फराह की कोरियोग्राफी और सानिया की मस्ती से भरी मौजूदगी ने इस वीडियो को फैंस के बीच खासा लोकप्रिय बना दिया है।

वीडियो में फराह और सानिया का उत्साह देखते ही बनता है। दोनों हस्तियों की यह जोड़ी फैंस को खूब पसंद आ रही है। कई यूजर्स फराह के कोरियोग्राफी की तारीफ कर रहे हैं।

बता दें कि 'जुत्ती मेरी' गीत फोकटेल्स लाइव सीजन 1 का हिस्सा है। नेहा भसीन ने इस गीत को मॉडर्न बीट्स और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ नया रूप दिया है। इसमें गिटार, पियानो का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। यह गाना सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। कई सेलेब्स इस गाने पर रील्स बना चुके हैं। इससे पहले गाने पर दिव्यांका त्रिपाठी, हरियाणवी सिंगर रेणुका पंवार और भोजपुरी अभिनेत्री अंजना सिंह कर चुकी हैं।

इस गाने का म्यूजिक कंपोज समीर उद्दीन ने किया और इसे यशराज स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया है। गाना कई म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। पूरा गाना जियो सावन, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक और अमेजन म्यूजिक पर भी उपलब्ध है।

फराह बहुत जल्द नए शो 'ऑन्टी किसको बोला' को होस्ट करती दिखाई देंगी। शो में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा जज की भूमिका निभाती दिखाई देंगी। इसे फराह खान के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।