Farah Khan Toronto : टोरंटो में फराह खान ने धूमधाम से मनाई दिवाली, लॉन्च किए शानदार फायरवर्क्स

मुंबई: मशहूर कोरियोग्राफर और यूट्यूबर फराह खान ने हाल ही में टोरंटो में आयोजित 'दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स' में शिरकत की। इस भव्य आयोजन में फराह ने न केवल अपनी मौजूदगी से सभी का दिल जीता, बल्कि शानदार फायरवर्क्स लॉन्च कर समारोह को यादगार बना दिया।

उन्होंने इस खास पल को अपने प्रशंसकों के साथ शेयर किया। उन्होंने आयोजन की कुछ तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किए, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "टोरंटो में सबसे शानदार 'दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स' का हिस्सा बनकर दिल से खुशी हुई। यहां की कम्युनिटी ने इतना प्यार और अपनापन दिखाया कि मन खुश हो गया।"

उन्होंने आयोजकों रिंकु शाह, राजेश शाह और उनकी मेहनती टीम की जमकर तारीफ की, जिन्होंने इस भव्य आयोजन को सफल बनाया। फराह ने यह भी बताया कि उन्हें फायरवर्क्स लॉन्च करने का अवसर मिला, जिसने उनके लिए इस पल को और खास बना दिया।

उन्होंने कहा, "यह मेरे लिए गर्व और खुशी का क्षण था।"

इस आयोजन में फराह का लुक भी चर्चा का विषय रहा। उनकी खूबसूरत ड्रेस को डिजाइनर अल्पा रीना ने तैयार किया था, जिसके लिए फराह ने उनका तहेदिल से शुक्रिया अदा किया। तस्वीरों में फराह का उत्साह और चमक साफ झलक रही थी, जो इस त्योहार की खुशी को और बढ़ा रही थी।

फराह की ये पोस्ट उनके प्रशंसकों के दिल को भा गई। कई यूजर्स कमेंट सेक्शन पर ढेर सारी बधाइयां और प्यार भरे कमेंट्स कर रहे हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

फराह के करियर की बात करें तो उन्होंने अपने बैकग्राउंडर के तौर पर करियर शुरू किया था, साल 1992 की फिल्म 'जो जीता वही सिकंदर' के गानों को कोरियोग्राफ करके। इसके बाद वह जिसकी शुरुआत 1992 में जो जीता वही सिकंदर से हुई। उन्होंने बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम किया और 'मैं हूं ना', 'ओम शांति ओम', और 'हैप्पी न्यू ईयर' जैसी सफल फिल्मों का निर्देशन किया। आज वह यूट्यूब पर अपने सेफ दिलीप के साथ वीडियोज बनाती हैं और ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी अपनी कमाई करती हैं।