'फोर मोर शॉट्स प्लीज!' सीजन 4 की शूटिंग में बिजी डिनो मोरिया, शूटिंग के दौरान मनाया जन्मदिन

मुंबई, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। अभिनेता डिनो मोरिया का मंगलवार को 50वां जन्मदिन काम में व्यस्त रहकर बीता। उन्होंने बताया, "मुझे काम करके खुशी मिलती है, इसलिए जन्मदिन पर भी मैंने पार्टी और घूमने के बजाय काम करना चुना।"

उन्होंने कहा कि 2025 उनके लिए कई मायनों में यादगार रहा और अब 2026 में आने वाले नए अनुभवों का उन्हें बेसब्री से इंतजार है।

डिनो मोरिया इन दिनों 'फोर मोर शॉट्स प्लीज!' के चौथे सीजन को लेकर बिजी हैं। यह शो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय रहा है और यह एमी अवॉर्ड के लिए नामांकित किया जा चुका है।

डिनो मोरिया ने कहा, ''जन्मदिन पर काम करना मुझे खुशी देता है, क्योंकि यही वो चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं शूटिंग और शो के प्रमोशन में बिजी हूं। हालांकि मेरी अपने दोस्तों, परिवार और सहयोगियों के साथ जन्मदिन मनाने की इच्छा थी, लेकिन काम की जिम्मेदारी ने मुझे व्यस्त रखा।''

अभिनेता ने कहा, ''2025 मेरे लिए खास रहा। मैंने इस साल कई प्रोजेक्ट किए और हर प्रोजेक्ट ने दर्शकों का प्यार और प्रशंसा हासिल की। इस साल मिली सभी उपलब्धियां एक यादगार अनुभव रही। आने वाला समय और भी रोमांचक होगा और मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। मैं इस साल से और बेहतर कुछ नहीं मांग सकता था।''

इस सीजन में सयानी गुप्ता, कीर्ति कुल्हारी, बानी जे और मानवी गगरू अपने पुराने सीजन के किरदारों को दोहराती हुई दिखेंगी। इनके अलावा, प्रतीक स्मिता पाटिल, मिलिंद सोमन, राजीव सिद्धार्थ, लीजा रे, अंकुर राठी, अनसूया सेनगुप्ता और कुणाल रॉय कपूर भी अहम किरदारों में होंगे।

चौथे सीजन का निर्देशन अरुणिमा शर्मा और नेहा पार्टी मटियानी ने किया है। इस नए सीजन की कहानी देविका भगत ने लिखी है, जबकि डायलॉग्स इशिता मोइत्रा ने तैयार किए हैं। 'फोर मोर शॉट्स प्लीज!' का नया सीजन 19 दिसंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगा।

--आईएएनएस

