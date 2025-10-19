'फैन' के सेट पर शाहरुख खान का गर्मजोशी भरा रवैया जादुई माहौल बनाता था : शिखा मल्होत्रा

मुंबई, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री शिखा मल्होत्रा ने शाहरुख खान की फिल्म ​​'फैन' से बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में शाहरुख के साथ काम करने के अनुभव के बारे में बताया।

शिखा मल्होत्रा ने बताया कि शाहरुख ने फिल्म के सेट पर किसी को भी अपने सुपरस्टार होने का अहसास नहीं होने दिया। वह हर किसी के साथ बहुत सहज थे।

आईएएनएस से बातचीत में शिखा मल्होत्रा ने कहा, "वह जमीन से जुड़े कलाकार हैं। वह आपको यह अहसास नहीं होने देंगे कि आप किसी सुपरस्टार के साथ काम कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा, सम्मान और सादगी सभी को सहज महसूस कराती है। शाहरुख खान के साथ काम करना मेरे लिए जीवन भर का सपना सच होने जैसा है।"

शिखा मल्होत्रा ​​ने आगे कहा, "सेट पर पहले ही पल से वह आपको ऐसा महसूस कराते हैं जैसे आप उनके अपने परिवार का हिस्सा हों। उनके बोलने के तरीके में एक गर्मजोशी और सुनने के तरीके में एक सम्मान है। वह आपको कभी भी एक नए कलाकार जैसा महसूस नहीं कराते, वह आपको एक सहयोगी जैसा महसूस कराते हैं। उनकी विनम्रता उनके स्टारडम जितनी ही शानदार है।”

उन्होंने कहा, “उनकी बातों में शालीनता और दयालुता की झलक दिखती है। वह एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां आपको महसूस होता है कि आपको महत्व दिया जा रहा है। इतने बड़े स्टार होने के बावजूद वह सभी के साथ समान प्रेम और सम्मान से पेश आते हैं। उनके साथ स्क्रीन शेयर करना आपको किसी भी एक्टिंग स्कूल से कहीं अधिक सिखाता है। मेरे लिए शाहरुख के साथ काम करना एक अनुभव नहीं, बल्कि एक अहसास था।”

बता दें कि ​​'फैन' शिखा मल्होत्रा की पहली फिल्म थी। इसे मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया था। आदित्य चोपड़ा ने अपने बैनर यशराज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया था। इस फिल्म में शाहरुख खान ने एक फिल्म स्टार आर्यन खन्ना और उनके जुनूनी फैन और हमशक्ल, गौरव चांदना का डबल रोल किया था। यह फिल्म 15 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई थी।

शिखा मल्होत्रा को हाल ही में हिंदी-राजस्थानी फिल्म ‘कांचली: लाइफ इन अ स्लु’ में अभिनेता संजय मिश्रा के साथ देखा गया था।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम