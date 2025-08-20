फेमस रैपर यो यो हनी सिंह के नए गाने ‘सजना’ का फर्स्ट लुक आउट

मुंबई, 20 अगस्त (आईएएनएस)। फेमस इंडियन सिंगर और रैपर यो यो हनी सिंह के लेटेस्ट गाने का टीजर रिलीज हो गया है। उनके नए गाने का नाम होगा ‘सजना’। इसका फर्स्ट लुक टीजर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है।

इसे शेयर करते हुए सिंगर ने लिखा, “ये रहा सजना का फर्स्ट लुक, शैल ओसवाल के साथ।”

गाने का टीजर लोगों को पसंद आ रहा है। लोग कमेंट बॉक्स में हनी सिंह के नए गाने के रिलीज होने का इंतजार करने की बात करते दिखाई दे रहे हैं। इस गाने को हनी सिंह और शैल ओसवाल दोनों ने गाया है।

इसके डायरेक्टर मिहिर हैं। बहुत जल्द ही इस गाने को रिलीज किया जाएगा। इसे राजदीप ने प्रोड्यूस किया है।

कुछ दिनों पहले एक डिजिटल क्रिएटर ने एक वीडियो शेयर करते हुए हनी सिंह की खराब तबीयत के बारे में सवाल उठाए थे।

दरअसल, बीते कुछ दिनों में हनी सिंह की सेहत में काफी बदलाव हुआ है। इसका एक वीडियो बनाते हुए एक शख्स ने लिखा, "मुझे नहीं पता कि अभी तक किसी ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, लेकिन हनी सिंह के साथ कुछ हुआ है। वह पिछले दो सालों से बहुत ग्लैमरस दिख रहे थे, लेकिन उनके हालिया वीडियो और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उनकी नाक में कुछ गड़बड़ है।"

इस वीडियो में हनी सिंह की नाक पर भी फोकस करते हुए कहा गया था कि ये पहले से कुछ अलग दिख रही है। इस पर हनी सिंह का रिएक्शन भी आया था। इसमें उन्होंने अपने ही अंदाज में कहा था कि कुछ नहीं हुआ, मनहूस, और बस फिर हेल्दी शरीर पाने के लिए मेहनत कर रहा हूं। उन्होंने इसमें हंसने वाली इमोजी भी लगाई थी।

वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछले साल हनी सिंह ने टी-सीरीज के साथ अपना एल्बम 'ग्लोरी' रिलीज किया था। इस साल, उन्होंने चार बॉलीवुड गानों को भी अपनी आवाज दी है। ये गाने हैं ‘हिटमैन’, ‘मनी मनी’, ‘लाल परी’, और ‘रानी तू मैं राजा 2.0’।

