'फैमिली मैन सीजन 3' अब अमेजन प्राइम पर, जयदीप अहलावत और मनोज बाजपेयी ने बताया काम का अनुभव

नई दिल्ली, 21 नवंबर (आईएएनएस)। मनोज बाजपेयी की थ्रिलर और एक्शन से भरी सीरीज 'फैमिली मैन सीजन 3' अमेजन प्राइम वीडियो पर शुक्रवार को रिलीज हो गई। इस बार सीरीज में जयदीप अहलावत और निमृत कौर भी अलग किरदार में दिखे हैं।

अब जयदीप अहलावत और मनोज बाजपेयी ने आईएएनएस से खुलकर अपने किरदार और सेट के अनुभवों को शेयर किया है। उन्होंने ये भी बताया कि सीजन 3 बाकी दो सीजन से कैसे अलग है।

फैमिली मैन सीजन 3 को लेकर एक्साइटमेंट पर पूछे सवाल पर मनोज बाजपेयी ने कहा कि सीजन 3 आने में काफी समय लगा और वापस सेट पर जाना, पुरानी टीम से मिलना बहुत अच्छा लगा। सीरीज में इस बार जयदीप अहलावत और निमृत कौर भी हैं, जिनके काम को मैं पहले से ही बहुत एडमायर करता हूं। इनके साथ काम करने का एक्सपीरिंयस भी शानदार था। लगा ही नहीं कि ये दोनों इस सीरीज के लिए नए हैं।

फैमिली मैन सीजन 3 में जयदीप अहलावत भी स्ट्रॉन्ग किरदार में दिखे हैं। अपने किरदार के बारे में बात करते हुए जयदीप ने कहा कि इस सीजन में उनका किरदार काफी अलग है। "सीजन में मेरा शानदार आइटम नंबर भी है, हालांकि मेरा किरदार ऐसे शख्स का है जो अपने ही आप से भाग रहा है। अमीर और पावरफुल बनना चाहता है और जो कुछ उसके पास है, उससे खुश नहीं है, लेकिन किरदार को इस तरीके से लिखा गया है कि हम कहेंगे कि इसके अंदर भी इमोशंस हैं और ये भी फैमिली मैन बन सकता है।

फैमिली मैन सीजन 1 से लेकर 3 तक में अपने किरदार को एक जैसा बरकरार रखने के सवाल पर मनोज ने कहा कि आमतौर पर पहले के सीजन की क्लिप देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन मेरे लिए तीनों सीजन में मेरे किरदार में भावनात्मक रूप से बहुत बदलाव आए हैं। मेरे लिए किरदार को पहले के जैसे बनाए रखना काफी चुनौतीपूर्ण रहा है।

फैमिली मैन सीजन 3 दर्शकों को क्यों देखनी चाहिए के सवाल पर जयदीप अहलावत और मनोज बाजपेयी ने कहा कि सीजन 3 पहले दो सीजन से बिल्कुल अलग है और दर्शकों ने पहले दो सीजन को भी भरपूर प्यार किया, लेकिन बिना सीजन 3 के कहानी पूरी नहीं है, क्योंकि इस बार फैमिली मैन का न्यू वर्जन देखने को मिलेगा।

--आईएएनएस

पीएस/वीसी