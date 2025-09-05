मनोरंजन

फिल्म ‘वेलकम’ की आइकॉनिक पेंटिंग के साथ दिखे विजय वर्मा, खुद को कला का पारखी बताया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 05, 2025, 08:13 AM

मुंबई, 4 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड एक्टर विजय वर्मा ने खुद को कला का पारखी बताया है। वजह है एक बॉलीवुड से जुड़ी एक मशहूर पेंटिंग। इसे उन्होंने खुद के घर की दीवार पर जगह दी है।

इसके साथ पोज देते हुए एक्टर ने कई तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों को देख कर ऐसा लग रहा है कि विजय वर्मा इसे पाकर बहुत खुश हैं।

यह पेंटिंग फिल्म ‘वेलकम’ की आइकॉनिक पेंटिंग है, जिसे मजनू भाई यानी अनिल कपूर ने बनाया था। इस पेंटिंग पर कई मीम भी बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर ये चुटकुलों और मीम्स का हिस्सा रही है। इस पेंटिंग को ही विजय वर्मा ने अपने घर के लिविंग रूम में लगाया है।

यह बहुत ही फनी पेंटिंग है, इसमें एक गधा एक घोड़े के ऊपर खड़ा है। इसे बनाते हुए फिल्म के किरदार मजनू भाई बहुत गंभीर नजर आए थे। फिल्म का ये सीन लोगों को काफी पसंद आया था।

गुरुवार को विजय वर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, "हां, मैं एक कला का पारखी हूं। बॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित पेंटिंग के साथ अपना पल साझा कर रहा हूं, किसी भी पेंटिंग ने हमें इतनी खुशी नहीं दी। मजनू भाई का मास्टरपीस।"

इस पोस्ट में उन्होंने अनिल कपूर और अनीस बज्मी को टैग किया है। बाद में कमेंट करते हुए लिखा, ‘आज बहुत से लोग वेलकम फिल्म देखने वाले हैं।’

वर्क फ्रंट की बात करें तो विजय वर्मा बहुत जल्द मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' में दिखाई देंगे। यह बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म है। इसका निर्देशन विभु पुरी ने किया है। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, विजय वर्मा, फातिमा सना शेख और शारिब हाशमी जैसे कलाकार हैं।

इसकी कहानी गुलजार ने लिखी है और संगीत विशाल भारद्वाज ने बनाया है। यह फिल्म नवंबर 2025 में सिनेमाघरों में आएगी।

पुरानी दिल्ली की गलियों और पंजाब की पुरानी कोठियों की पृष्ठभूमि में बनी यह फिल्म एक प्रेम कहानी पर आधारित है।

--आईएएनएस

जेपी/डीएससी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...