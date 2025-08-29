मनोरंजन

फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' का पहला गाना 'किछु दिन मोने मोने' रिलीज

Aug 29, 2025, 01:09 AM

मुंबई, 28 अगस्त (आईएएनएस)। फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' का पहला गाना रिलीज हो गया है। गाने का नाम 'किछु दिन मोने मोने' है।

यह गाना बांग्ला भाषा में है और 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में हुए डायरेक्ट एक्शन डे की झलक दिखाता है। यह उस समय के दर्द को संगीत के जरिए लोगों के सामने पेश करता दिखाई दे रहा है। इसमें एक महिला इकतारा लिए गाने को गाती दिख रही है। इसी के साथ ही गाने में फिल्म के कुछ सीन भी साथ-साथ चल रहे हैं।

पार्वती बाउल द्वारा गाए और कंपोज किए गए 'किछु दिन मोने मोने' गाने को पारंपरिक बंगाली माहौल में बेहद खूबसूरती से पेश किया गया है। यह गाना काफी प्रभावशाली दिख रहा है।

‘द बंगाल फाइल्स’ के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं। यह फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह फिल्म तेज नारायण अग्रवाल और आई एम बुद्धा प्रोडक्शंस द्वारा पेश की गई है।

बीती 16 अगस्त को कोलकाता में मेकर्स ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट आयोजित किया था। इस दौरान काफी हंगामा भी हुआ था। प्रशासन ने इसके ट्रेलर को रिलीज होने नहीं दिया। इसे लेकर फिल्ममेकर्स की पुलिस से काफी बहस भी हुई थी।

वहीं, मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था कि अगर कोई इस फिल्म को रोकेगा (बंगाल में), तो लोग अधिक संख्या में देखने जाएंगे।

इस फिल्म को बनाते समय पल्लवी जोशी और डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री के सामने क्या-क्या मुश्किलें आईं, इस बारे में एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने आईएएनएस से बात की थी।

उन्होंने आईएएनएस से कहा, "हमारे सामने सबसे बड़ी बाधा यह थी कि हमें एहसास हुआ कि हम पश्चिम बंगाल में शूटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप 'द बंगाल फाइल्स' की बात कर रहे हैं, तो कम से कम इसका एक हिस्सा राज्य में शूट करना होगा, लेकिन हमें अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसके बारे में हमें पहले ही संकेत मिल गए थे। हमें मुंबई में एक सेट लगाना पड़ा, और इस फिल्म का अधिकांश हिस्सा बाहरी स्थानों पर शूट है।"

उन्होंने बताया कि मुंबई में बाहरी लोकेशन पर सेट लगाने से लागत बढ़ी। हमें नोआखली शहर को पूरी तरह बनाना पड़ा। यह एक विशाल सेट था, जिसकी लागत अधिक आई।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

