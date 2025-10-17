मनोरंजन

फिल्म 'कर्ज' के 17 साल पूरे, टी-सीरीज ने 'तंदूरी नाइट्स' के साथ ताजा की यादें

Oct 17, 2025, 03:00 PM

मुंबई, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। मशहूर गायक और संगीतकार हिमेश रेशमिया और अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर की फिल्म 'कर्ज' ने शुक्रवार को रिलीज के 17 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर टी-सीरीज ने सोशल मीडिया के माध्यम से पुराने सफर को फिर से प्रशंसकों के साथ जीवंत किया।

टी-सीरीज ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म के मशहूर गाने 'तंदूरी नाइट्स' का एक क्लिप पोस्ट किया, जिसके साथ कैप्शन में लिखा, "कर्ज के गानों का जादू 17 साल बाद भी बरकरार है।"

'तंदूरी नाइट्स' गाने की बात करें तो इसे हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान ने अपनी मधुर आवाज में गाया है। गाने के बोल मशहूर गीतकार समीर ने लिखे हैं, जबकि संगीत खुद हिमेश रेशमिया ने तैयार किया है। यह गाना टी-सीरीज के बैनर तले रिलीज हुआ और उस समय युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय हुआ था।

गाने के ऊर्जावान म्यूजिक और आकर्षक बीट्स आज भी श्रोताओं को थिरकने पर मजबूर कर देते हैं।

फिल्म 'कर्ज' का निर्देशन सतीश कौशिक ने किया था और यह 17 अक्टूबर 2008 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में हिमेश रेशमिया के अलावा उर्मिला मातोंडकर और डिनो मोरिया भी अहम भूमिका में थे। यह फिल्म साल 1980 में रिलीज हुई ऋषि कपूर और सिमी गरेवाल अभिनीत फिल्म 'कर्ज' की रीमेक थी।

मूल फिल्म अपने समय में कहानी और संगीत के दम पर दर्शकों के बीच खास जगह नहीं बना पाई थी। कहा जाता है फिल्म के फ्लॉप होने की वजह से अभिनेता ऋषि कपूर डिप्रेशन में आ गए थे और कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लिया था।

वहीं, 2008 का रीमेक बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सका, जिसके बाद अभिनेत्री को फिर कभी मुख्य भूमिका नहीं मिली थी। आखिरकार उन्होंने साल 2011 में टीवी रियलिटी शोज को जज करना शुरू कर दिया था। हालांकि, फिल्म के गाने आज भी प्रशंसकों के बीच लोकप्रिय हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

