मनोरंजन

फिल्म इंडस्ट्री से लेकर टीवी तक 'रावण' बन छाए ये स्टार्स, कुछ लुक्स के लिए हुए ट्रोल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 02, 2025, 11:57 AM

नई दिल्ली, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। नवरात्रि की समाप्ति के साथ ही देशभर में विजयादशमी के त्योहार की रौनक है। दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर देखा जाता है।

दशहरा के दिन ही भगवान राम ने रावण का घमंड तोड़ते हुए उसका वध किया था। रावण एक ऐसा किरदार है जिसे फिल्म इंडस्ट्री से लेकर टीवी तक के स्टार्स ने निभाया है, कुछ किरदारों को आज भी उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए याद किया जाता है। रामानंद सागर की 'रामायण' में अरविंद त्रिवेदी ने रावण का रोल प्ले किया था। उनका निभाया ये किरदार आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। इसी किरदार की वजह से वो हर घर में फेमस हो गए थे।

इसके अलावा, 1976 में आई फिल्म 'बजरंग बली' में एक्टर प्रेमनाथ ने रावण का किरदार प्ले किया था। एक्टर ने रावण की बेहतरीन एक्टिंग तो की थी लेकिन उनकी डॉयलॉग डिलीवरी शानदार रही थी।

फिल्म 'आदिपुरुष' में सैफ अली खान के रावण किरदार को भी भूला नहीं जा सकता है। हालांकि, इस रोल के लिए सैफ अली खान को अपने लुक और अजीबोगरीब डायलॉग के लिए ट्रोल होना पड़ा था। टीवी पर कई रामायण बनी हैं। साल 2008 में आई रामायण में अखिलेंद्र मिश्रा रावण बने थे। एक्टर पहले ही अपने निगेटिव रोल के लिए फेमस थे, लेकिन टीवी की रामायण से एक्टर को अलग पहचान मिली।

इसके अलावा टीवी के सीरियल 'संकट मोचन हनुमान' में आर्य बब्बर ने रावण का रोल प्ले किया। एक्टर ने रावण बनने के लिए खास तरह का लुक भी लिया था, जो काफी पॉपुलर हुआ था। आगामी समय में दर्शकों को नया रावण भी दिखने वाला है। नितेश तिवारी की मचअवेटेड फिल्म 'रामायण' आने वाली है जिसमें एक्टर यश रावण का रोल निभाने वाले हैं। फिल्म 4000 करोड़ के बजट के साथ बनेगी, जो अब तक की सबसे महंगी फिल्म होगी। इस फिल्म में रणबीर कपूर और साईं पल्लवी भगवान राम और मां सीता का रोल प्ले करने वाले हैं। हालांकि राम के रोल के लिए एक्टर को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग झेलनी पड़ी।

--आईएएनएस

पीएस/डीएससी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...