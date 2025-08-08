फिल्म इंडस्ट्री में अर्जुन रामपाल के 24 साल पूरे, दिखाई 'मोक्ष' की झलक

मुंबई, 7 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता अर्जुन रामपाल ने फिल्म इंडस्ट्री में 24 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर अभिनेता ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर पहली फिल्म 'मोक्ष' की तस्वीरें पोस्ट की और शुरुआती दिनों को याद किया।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर फिल्म 'मोक्ष' के सेट से कुछ बिहाइंड-द-सीन तस्वीरें पोस्ट की और उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनके फिल्मी सफर की शुरुआत में उनका साथ दिया।

इस पोस्ट में अभिनेता ने अपने मेंटर, सिनेमैटोग्राफर अशोक मेहता को याद किया। उन्होंने उन्हें एक दिग्गज शख्सियत बताया, जिन्होंने न सिर्फ उनके करियर को बनाने में मदद की, बल्कि इंडस्ट्री के कई लोगों को भी प्रेरित किया था। अभिनेता ने अशोक मेहता का भी खासतौर पर धन्यवाद किया।

वहीं, अभिनेता ने अपने खास दोस्त और फोटोग्राफर अमित अशर का भी जिक्र किया, जिन्होंने ये पुरानी और अनमोल तस्वीरें संभालकर रखी थीं और उन्हें भेजीं। इन तस्वीरों में अर्जुन करियर के शुरुआती दिनों में कैमरे के सामने अलग-अलग पोज देते नजर आ रहे हैं।

अभिनेता ने तस्वीर पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "ये अनमोल तस्वीरें हाथ लगीं। वही शुरुआत, जब सबकुछ शुरू हुआ था। मेरे मेंटर अशोक मेहता के साथ, जो एक सच्चे लीजेंड थे। उन्होंने मुझे और हर उस इंसान को कुछ न कुछ सिखाया, जिसकी जिंदगी को उन्होंने छुआ। मेरे प्यारे दोस्त और फोटोग्राफर अमित असर का भी शुक्रिया, जिन्होंने ये खूबसूरत तस्वीरें मुझे भेजीं। फिल्म 'मोक्ष' के सेट की थ्रोबैक तस्वीरें, ये सब आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था और बीते 24 सालों में दिए गए प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया।"

अर्जुन रामपाल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2001 में राजीव राय की रोमांटिक फिल्म 'प्यार इश्क और मोहब्बत' से की थी। इसके बाद उन्होंने अब तक 40 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। अभिनेता 'रॉक ऑन', 'दिल का रिश्ता', 'रॉय', 'आंखें', 'डॉन', 'ओम शांति ओम', 'हाउसफुल', 'राजनीति', और 'रा.वन' जैसी फिल्मों में अपनी शानदार अदाकारी के लिए जाने जाते हैं।

अभिनेता हाल ही में स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म 'क्रैक : जीतेगा तो जिएगा' में नजर आए थे, जो इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई थी। इसके अलावा, उन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज 'राणा नायडू' में भी काम किया, जो उनके हालिया प्रोजेक्ट्स में शामिल है।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम