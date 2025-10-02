फिल्म 'इडली कढ़ाई' की पायरेटेड कॉपी शेयर की तो जेल की हवा खानी पड़ेगी

चेन्नई, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता और निर्देशक धनुष की नई फिल्म 'इडली कढ़ाई' रिलीज हो गई है। वहीं, निर्माताओं ने फिल्म की पायरेटेड प्रतियों का प्रचार या शेयर करने वालों को कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

फिल्म का निर्माण करने वाले प्रोडक्शन हाउस डॉन पिक्चर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "इडली कढ़ाई की कोई भी लीक या पायरेटेड सामग्री बिना किसी चेतावनी के तुरंत हटा दी जाएगी। पायरेटेड कॉपी का प्रचार या वितरण करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

इसके साथ ही प्रोडक्शन हाउस ने दर्शकों से पायरेटेड सामग्री या स्पॉइलर की तुरंत रिपोर्ट करने का भी आग्रह किया है।

उन्होंने लिखा, "सिनेमा को सुरक्षित करने में हमारी मदद करें। पायरेटेड सामग्री या स्पॉइलर की तुरंत रिपोर्ट करें, आपका समर्थन ही उद्योग बचाने में मदद कर सकता है। लिंक आदि की रिपोर्ट आप सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।"

धनुष की फिल्म ‘इडली कढ़ाई’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। धनुष ने आकाश भास्करन और डॉन पिक्चर्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया है। फिल्म में नित्या मेनन धनुष के अपोजिट दिखाई दे रही हैं। इस फिल्म को धनुष ने ही डायरेक्ट किया है। फिल्म में धनुष की नानी भी पहली बार एक्टिंग करती दिखाई दे रही हैं।

फिल्म के प्रमोशन के दौरान धनुष ने कहा था कि वे अभिनेता नहीं, शेफ बनना चाहते थे। उन्होंने कहा था, "मुझे नहीं पता क्यों मुझे शेफ की भूमिकाएं मिलती रहती हैं। मैं खाना बनाना चाहता था। मैं शेफ बनना चाहता था। शायद मेरी ऐसी इच्छा थी, इसलिए मुझे ऐसी फिल्में और भूमिकाएं मिल रही हैं।''

उन्होंने आगे कहा था, "'जगमे थांधीराम' में मैंने पराठे बनाए, 'तिरुचित्रम्बालम' में मैं एक डिलीवरी बॉय था। 'रायन' में मेरी एक फास्ट फूड की दुकान थी। इस फिल्म में मैं इडली बनाता हूं। जब मैं खुद स्क्रिप्ट लिखता हूं, तब भी मुझे शेफ का किरदार मिल जाता है, और जब दूसरे निर्देशक संपर्क करते हैं, तो वह भी मुझे ऐसे ही रोल ऑफर कर देते हैं। शायद यह मेरी अभिव्यक्ति और जुनून की वजह से होता है।"

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम