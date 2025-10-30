मनोरंजन

फिल्म 'गुस्ताख इश्क' का नया गाना 'शहर तेरे' रिलीज

Oct 30, 2025, 06:19 AM

मुंबई, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। फिल्म 'गुस्ताख इश्क' के मेकर्स ने 'उल जलूल इश्क' और 'आप इस धूप' के बाद बुधवार को गाना 'शहर तेरे' रिलीज कर दिया, जिस पर फैंस शानदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

इस गाने को विजय और फातिमा की केमिस्ट्री ज्यादा आकर्षक बना रही है।

गाने में जाजिम शर्मा और हिमानी कपूर ने अपनी आवाज दी है। इसके बोल गुलजार के हैं। वहीं, कंपोज विशाल भारद्वाज ने किया है।

मेकर्स ने गाने की रिलीज की जानकारी इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए दी, जिसके साथ कैप्शन में लिखा, "एक इतनी मधुर धुन वाला गीत, जो सीधे दिल को छू लेगा। 'शहर तेरे' रिलीज हो चुका है!"

फिल्म के जरिए फैशन जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके मनीष मल्होत्रा अब निर्माता के रूप में डेब्यू कर रहे हैं। उनकी यह फिल्म पुरानी मोहब्बत की जुनून भरी कहानी को आधुनिक अंदाज में पेश करती है।

इसकी सिनेमैटोग्राफी मनुष नंदन ने की है और साउंड डिजाइन रेसुल पूकुट्टी ने किया है। यह फिल्म न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि क्लासिक और आधुनिक सिनेमा का संगम भी है। इसमें संगीत की मशहूर जोड़ी गुलजार और विशाल भारद्वाज एक बार फिर साथ आए हैं।

दोनों पहले भी कई यादगार गाने बना चुके हैं। फिल्म गुस्ताख इश्क 21 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

फिल्म की कहानी पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों और पंजाब की पुरानी कोठियों के बीच एक अधूरी लेकिन गहन प्रेम कथा को बुनेगी। विभु पुरी द्वारा निर्देशित 'गुस्ताख इश्क' में दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और प्रतिभाशाली कलाकार शारिब हाशमी भी अहम रोल में दिखाई देंगे।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

