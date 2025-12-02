फिल्म डबिंग को लेकर अदिवि शेष ने कहा- 'अनुवाद से भावनाओं पर पड़ता है असर'

मुंबई, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। साउथ सिनेमा के सबसे चर्चित और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक अदिवि शेष ने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में एक बड़े आर्टिस्टिक फैसले के बारे में बात की। फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर कलाकार अपनी फिल्मों को एक भाषा में शूट करके दूसरी भाषा में डब करने का रास्ता अपनाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शक उन्हें देख सकें।

अदिवि शेष ने इस तरीके को चुनने की बजाय एक अलग और चुनौतीपूर्ण रास्ता अपनाया।

उन्होंने तय किया कि अब उनकी फिल्में शुरू से ही दोनों भाषाओं, हिंदी और तेलुगु में शूट की जाएंगी, ताकि कहानी और भावनाओं का असर हर भाषा में असली बना रहे।

अदिवि शेष ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, ''यह फैसला मैंने पिछले अनुभवों के आधार पर लिया। मैं खुद फिल्मों की कहानी लिखता हूं और जानता हूं कि कागज पर लिखी और स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली भावनाएं हमेशा एक जैसी नहीं होतीं। जब किसी फिल्म को किसी दूसरी भाषा में डब किया जाता है, तो इन भावनाओं का अनुवाद करना पड़ता है। और अक्सर इस अनुवाद के दौरान भावनाओं का मूल सार खो जाता है।''

उन्होंने कहा, ''कुछ शब्द और वाक्यांश केवल उस भाषा के लिए ही प्राकृतिक और असरदार होते हैं। ऐसे में डबिंग से कभी-कभी फिल्म का असली अनुभव दर्शकों तक नहीं पहुंच पाता।''

अदिवि शेष का कहना है कि जब अभिनेता किसी भाषा में सीधे अपने संवादों को भावनाओं के साथ निभाता है, तो दर्शकों के दिल से जुड़ाव बढ़ता है। उन्होंने कहा, "हालांकि यह रास्ता कठिन है, लेकिन यह हमेशा बेहतर होता है कि फिल्म को लिखकर और शूट करके दोनों भाषाओं में पेश किया जाए, बजाय इसके कि केवल बड़े दर्शक समूह को डबिंग के जरिए दिखाया जाए।"

अदिवि शेष ने आने वाली फिल्म 'डकैत' को डबिंग के बजाय दोनों भाषाओं में एक साथ शूट किया है। फिल्म में अदिवि शेष के अलावा मृणाल ठाकुर, निर्देशक और अभिनेता अनुराग कश्यप, प्रकाश राज, सुनील, अतुल कुलकर्णी, जैन मैरी खान और कामाक्षी भास्करला जैसे कलाकार भी हैं।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम