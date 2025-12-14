फिल्म 'अंदर-बाहर' के 41 साल पूरे, अनिल कपूर ने शेयर की पुरानी फोटोज

मुंबई, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। 80 से 90 के दशक की फिल्मों में रोमांस और एक्शन भरपूर तरीके से दिखाया जाता था, और स्क्रीन पर कुछ जोड़ियां कमाल कर देती थीं।

पहले पर्दे पर सिर्फ रोमांटिक जोड़ियां ही अपना कमाल नहीं दिखाती थीं, बल्कि भाईचारे से ओतप्रोत कहानियां और स्टारकास्ट भी खूब पसंद की जाती थीं। ऐसी ही ब्रो-कोड को दिखाती जोड़ी अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की थी, जिन्होंने पर्दे पर भाईचारे को दिखाकर पुरुषों के बीच की असली दोस्ती को उजागर किया था। आज अभिनेता की ऐसी ही फिल्म 'अंदर बाहर' को 41 साल पूरे हो चुके हैं।

अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की फिल्म 'अंदर बाहर' को 41 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर अनिल कपूर ने अपने पुराने दिनों को याद किया है। अभिनेता ने फिल्म से जुड़ी पुरानी तस्वीरों को शेयर कर लिखा, "सेट पर और सेट के बाहर, हमारी दोस्ती धीरे-धीरे लेकिन पक्के तौर पर मजबूत होती गई। जो कभी एक हेल्दी मुकाबला था, वह धीरे-धीरे एक-दूसरे के लिए गहरे सम्मान और प्यार में बदल गया। 41 साल फिल्म 'अंदर बाहर' को पूरे हो गए हैं और यहां से मुझे एक ऐसी दोस्ती मिली, जिसे मैं हमेशा संजोकर रखूंगा।"

फिल्म 'अंदर-बाहर' एक एक्शन-कॉमेडी और थ्रिलर फिल्म थी। यह फिल्म हॉलीवुड की फिल्म से प्रेरित होकर बनाई गई थी, और फिल्म में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के बीच गहरी दोस्ती देखने को मिली थी।

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई ही कर पाई थी क्योंकि रिलीज के समय ही फिल्म विवादों में फंस गई थी। रिलीज से पहले निर्देशक और निर्माताओं के बीच लीड रोल के अभिनेताओं की फीस को लेकर विवाद हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जैकी की फीस ज्यादा थी और अनिल कपूर की कम। फिल्म का निर्देशन राज सिप्पी ने किया था।

इस फिल्म के अलावा भी अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ ने अपनी ब्रो-कोड वाली जोड़ी को कई फिल्मों में निभाया। फिल्म 'राम लखन', 'युद्ध','परिंदा' और 'कर्मा' में भी दोनों की गहरी दोस्ती देखने को मिली थी। इन सभी फिल्मों में 'राम-लखन' की जोड़ी ने कमाल कर दिया था। दोस्ती की मिसाल और गहरे रिश्ते के लिए फिल्म और गानों को खूब पसंद किया गया। आज भी पुरुषों में शानदार रिश्ते की मिसाल देने के लिए 'राम-लखन' की संज्ञा दी जाती है।

--आईएएनएस

पीएस/एबीएम