फिल्म ‘अकेला’ के 34 साल पूरे, जैकी श्रॉफ ने शेयर किया अमिताभ बच्चन संग फिल्म से जुड़ा एक सीन

मुंबई, 8 नवंबर (आईएएनएस)। एक्शन थ्रिलर फिल्म 'अकेला' को रिलीज हुए शनिवार को 34 साल पूरे हो गए। इस मौके पर अभिनेता जैकी श्रॉफ ने फिल्म से जुड़ी पुरानी यादों को ताजा किया।

जैकी श्रॉफ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमिताभ बच्चन संग फिल्म से जुड़ा एक क्लिप शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "फिल्म 'अकेला' के 34 साल पूरे।"

जैकी श्रॉफ अभिनीत 'अकेला' साल 1991 की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ के साथ-साथ अमिताभ बच्चन, अमृता सिंह, मीनाक्षी शेषाद्रि, शशि कपूर, आदित्य पंचोली, और हेलेन जैसे कलाकार अहम रोल में थे। फिल्म का निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया था और जिसे सलीम खान ने लिखा था।

फिल्म में जैकी श्रॉफ ने शेखर नाम के एक किरदार का रोल किया है, जबकि अमिताभ बच्चन ने इंस्पेक्टर विजय वर्मा का किरदार निभाया है, लेकिन फिल्म उन दिनों बॉक्स ऑफिस में कोई खास प्रदर्शन न कर सकी थी।

यह फिल्म अमिताभ और रमेश सिप्पी की साथ में चौथी फिल्म थी। इससे पहले शोले, शान व शक्ति में अमिताभ रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में काम कर चुके थे। अमिताभ के साथ शशि कपूर की यह आखिरी फिल्म थी। कहा जाता है कि इस फिल्म में हेलन पूरे छह साल के ब्रेक के बाद लौटी थीं।

अभिनेता जैकी श्रॉफ की कुछ फिल्में और सीरीज रिलीज हो चुकी हैं और कुछ रिलीज के लिए लाइन पर हैं। इससे पहले वे उनकी सीरीज 'हंटर-2' और अनुपम खेर की फिल्म 'तन्वी-द-ग्रेट' में नजर आए थे और वे जल्द ही समीर विद्वांस की अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा' में नजर आएंगे।

फिल्म में जैकी के अलावा, नीना गुप्ता, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे भी नजर आएंगी। इसका निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले किया गया है। करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, शरीन मंट्री केडिया और किशोर अरोड़ा द्वारा निर्मित फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी।

--आईएएनएस

